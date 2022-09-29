Под Минском открылся центр по переработке отходов. В ближайшее время такой объект запустят в эксплуатацию и в Бобруйске

В 17 км от минской кольцевой дороги, возле деревни Синило, открыли станцию сортировки твердых коммунальных отходов мощностью 15 тыс. т в год. Площадка по переработке отходов, организованная в 2018 году, изначально была разделена на две рабочие зоны - для минеральных строительных отходов и отходов растительного происхождения. Здесь внедрялась технология компостирования по опыту Германии. Но на этом освоение территории не закончилось.

Общая мощность комплекса составляет 80 тыс. т в год, всего создано 50 рабочих мест. В 2023 - 2025 гг. планируется строительство второй очереди ЦПО, что позволит существенно расширить объем и виды принимаемого сырья, повысить мощность центра до 200 тыс. т в год, а также создать еще 50 рабочих мест. Площадь производства расширится до 7 га.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов отметил, что комплексный подход к организации переработки отходов остается приоритетным направлением развития отрасли. В стране реализуется программа по созданию региональных комплексов, деятельность которых организовывается по принципу центра, который открылся под Минском. В ближайшее время такие объекты запустят в эксплуатацию в Орше, Барановичах и Бобруйске. А всего по Беларуси планируется создание 28 региональных комплексов по переработке отходов.

БЕЛТА