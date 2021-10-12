Под Быховом задержаны наркокурьеры: изъято 200 гр психотропа

Вечером 8 октября на трассе «Могилев-Бобруйск» областной наркоконтроль остановил легковой Peugeot. В салоне находились 22-летняя девушка и 36-летний мужчина из Бобруйска. У них обнаружили более 196 г альфа-PVP , сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Молодые люди «работали» по заданию виртуального наркомаркета. Делали закладки с запрещенными веществами в тайниках на территории Витебской и Могилевской областей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Они водворены в ИВС. Мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и хулиганство, девушка – за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.

Мероприятия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности задержанных и лиц, причастных к незаконному наркообороту, продолжаются.