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Происшествия

Под Бобруйском горела баня

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Под Бобруйском горела баня

5 декабря в 00.26 поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре бани в Бобруйском районе, в деревне Орехово.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение бани. Хозяева находились на улице.

Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате уничтожена кровля и перекрытие по всей площади, обуглены стены внутри бани. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает:  при эксплуатации печей не допускается их перекал, использование неисправных печей, а также оставление без присмотра. Берегите свое имущество!

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