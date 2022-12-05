Под Бобруйском горела баня
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5 декабря в 00.26 поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре бани в Бобруйском районе, в деревне Орехово.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение бани. Хозяева находились на улице.
Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате уничтожена кровля и перекрытие по всей площади, обуглены стены внутри бани. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает: при эксплуатации печей не допускается их перекал, использование неисправных печей, а также оставление без присмотра. Берегите свое имущество!
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