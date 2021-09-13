Почтовики Бобруйска присоединились к областному культурно-спортивному празднику

12 сентября в агрогородке Межисетки Могилевского района состоялся культурно-спортивный праздник работников сельских отделений почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта».

Подобные мероприятия, проходившие в других областях страны, были с энтузиазмом встречены и участниками, и зрителями, поэтому идея провести аналогичные соревнования в Могилевской области была принята на ура.

На праздник прибыли команды из Бобруйска, Горок, Кричева, Белынич, Быхова, Кировска, Климович, Костюкович, Мстиславля, Осипович, Чаус, Черикова, Шклова. Почтовики, обслуживающие жителей села, продемонстрировали профессиональные навыки, творчество и чемпионский характер, а зрители получали заряд оптимизма и позитива.

По материалам Mogivnews.by