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Почти завершена уборка сахарной свеклы на полях Могилевщины

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Почти завершена уборка сахарной свеклы на полях Могилевщины

Днями будет закончена работа и на посевах сахарной свеклы — убрано свыше 90%. Завершили её все районы, где она произрастала, кроме Быховского и Чаусского. В среднем по области урожайность составила 336 центнеров с гектара, передает zilmogilev.by.

В Горецком районе она достигла 488 центнеров.
Продолжается заготовка кормов для животных на зимне-стойловый период. На вчерашний день по области имелось 1044 тысячи тонн кормовых единиц, что составляет 27,2 центнера кормовых единиц на условную голову скота.
Ведётся зяблевая обработка почвы — она проведена на 69 % запланированных для весеннего сева площадей. Вывозятся органические удобрения под будущий урожай. Финиш полевых работ уже рядом.

Владимир Зюзькевич, zilmogilev.by

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