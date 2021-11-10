Почти завершена уборка сахарной свеклы на полях Могилевщины
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Днями будет закончена работа и на посевах сахарной свеклы — убрано свыше 90%. Завершили её все районы, где она произрастала, кроме Быховского и Чаусского. В среднем по области урожайность составила 336 центнеров с гектара, передает zilmogilev.by.
В Горецком районе она достигла 488 центнеров.
Продолжается заготовка кормов для животных на зимне-стойловый период. На вчерашний день по области имелось 1044 тысячи тонн кормовых единиц, что составляет 27,2 центнера кормовых единиц на условную голову скота.
Ведётся зяблевая обработка почвы — она проведена на 69 % запланированных для весеннего сева площадей. Вывозятся органические удобрения под будущий урожай. Финиш полевых работ уже рядом.
Владимир Зюзькевич, zilmogilev.by
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