Почти сто елочек в разных техниках можно увидеть на выставке в Бобруйске
mogilevnews 61 0
Выставка «Ёлочная феерия» разместилась в Центре досуга и творчества Бобруйска. Как рассказала методист учреждения культуры Евгения Мартынова, на ней представлены 90 елочек разных размеров и в разных техниках, созданные учащимися младших классов гимназии №2 вместе с родителями.
Выставку можно увидеть до 20 января.
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