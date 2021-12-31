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Фотофакт

Почти сто елочек в разных техниках можно увидеть на выставке в Бобруйске

mogilevnews 61 0

Почти сто елочек в разных техниках можно увидеть на выставке в Бобруйске

Выставка «Ёлочная феерия» разместилась в Центре досуга и творчества Бобруйска. Как рассказала методист учреждения культуры Евгения Мартынова, на ней представлены 90 елочек разных размеров и в разных техниках, созданные учащимися младших классов гимназии №2 вместе с родителями.

Выставку можно увидеть до 20 января.

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