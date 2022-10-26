Почти половина жителей Великобритании пожаловались на трудности с оплатой счетов за электричество в октябре

Электричество обходится слишком дорого в Соединенном королевстве. Почти половина жителей Британии подтвердили, что с трудом оплатили счета в октябре. И это еще до холодов.

А к январю счета солидно прибавят, предупреждают аналитики. Местные компании стараются себя обезопасить от неуплаты. А потому заставили большую часть пользователей установит счетчики с функций предоплаты – на случай, если тарифы станут неподъемными. Так, 60% британцев считают оплату счетом тяжким бременем. Питаться тоже стало дорого, больше всего подорожали макароны, растительное масло, овощи, хлеб и чай.