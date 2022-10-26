Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Почти половина жителей Великобритании пожаловались на трудности с оплатой счетов за электричество в октябре

49 0

Почти половина жителей Великобритании пожаловались на трудности с оплатой счетов за электричество в октябре

Электричество обходится слишком дорого в Соединенном королевстве. Почти половина жителей Британии подтвердили, что с трудом оплатили счета в октябре. И это еще до холодов.

А к январю счета солидно прибавят, предупреждают аналитики. Местные компании стараются себя обезопасить от неуплаты. А потому заставили большую часть пользователей установит счетчики с функций предоплаты – на случай, если тарифы станут неподъемными. Так, 60% британцев считают оплату счетом тяжким бременем. Питаться тоже стало дорого, больше всего подорожали макароны, растительное масло, овощи, хлеб и чай.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »