Почти половина стационарных учреждений соцобслуживания в Беларуси перешла на вахтовый метод работы

В условиях второй волны распространения коронавирусной инфекции стационарные учреждения социального обслуживания в Беларуси переводятся в режим полной изоляции и работы вахтовым методом, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Вахтовый метод предполагает работу в течение 14 дней без выхода из стен учреждения. Работники постоянно находятся с проживающими в доме-интернате или отделении круглосуточного пребывания, оказывают им необходимую помощь. Эти меры предприняты для того, чтобы уменьшить риск занесения и распространения инфекций в местах с массовым пребыванием людей. Работники стационарных учреждений, в том числе те, кто на вахте, используют средства индивидуальной защиты, проживающие - насколько это позволяет состояние здоровья. При заступлении новой вахты обязательно проводится тестирование, чтобы выявить лиц, которые могут быть инфицированы.

"По состоянию на 11 ноября вахтовым методом работает 73 из 154 стационарных учреждений. Полностью переведены учреждения Минска (7) и Гродненской области (25), а также Республиканский интернат ветеранов войны и труда", - рассказали в Минтруда и соцзащиты.

На вахтовый метод перешло 10 из 11 стационарных социальных учреждений Брестской области, 3 из 36 - Витебской, 3 из 23 - Гомельской, 15 из 30 - Минской, 9 из 21 - Могилевской областей.

Переход осуществляется по заключению территориального центра гигиены и эпидемиологии по месту расположения стационарного учреждения.

Возможно, уже в ближайшее время на вахтовый метод будут переведены и другие учреждения. Например, в Витебской области планируется с 15 по 18 ноября перевести на такой режим еще 6 домов-интернатов с меньшей численностью проживающих.

Как отмечал заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, в республике 90 домов-интернатов, включая 8 малой вместимости, а также 64 отделения круглосуточного пребывания при территориальных центрах социального обслуживания населения. В них проживают около 20,7 тыс. человек, которых обслуживают 13,2 тыс. работников.