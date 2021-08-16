Почти на 80% выполнен госзаказ по зерну в Беларуси

Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен на 77,3%, поставлено 642,7 тыс. т. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным на 16 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,82 млн га, что составляет 87,4% запланированной площади. По темпам работ лидирует Могилевская область, там убрано 98,9% площадей от плана (296,9 тыс. га). В Брестской области убрано 95,4% площадей (320,4 тыс. га), Гомельской - 90,2% (308,6 тыс. га), Минской - 84,3% (399,3 тыс. га), Витебской - 81,5% (260,5 тыс. га), Гродненской - 75,1% (234,6 тыс. га).

Всего по стране намолочено 5 млн 680 тыс. т зерна при средней урожайности 31,2 ц/га.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 773 тыс. га (95,2% от плана). Заготовлено 843,3 тыс. т сена (75,5% от плана), 11,935 млн т сенажа (88,4%) и 367,2 тыс. т силоса (1,9%). Всего заготовлено 3,859 млн т единиц травяных кормов.