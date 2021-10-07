Почти комедия, но только в жизни: как бобруйчане неудачно на свидания ходили

Елизавета СМИРНОВА, швея:

– Было дело: заехал за мной мужчина, с которым мы общались почти месяц. Это наше первое свидание. По дороге выяснилось, что он забыл дома бумажник. Было принято решение заскочить к нему домой. Ну... Он пошел, я осталась в его машине. 10 минут нету, 20, 30... Я звоню – телефон в машине оставил. А квартиры даже не знаю... В общем, закрыла я машину его, пошла домой. Вечером звонит, извиняется. Оказалось, он на диван прилег(!?) и заснул...

Антон АЛЕШИН, пенсионер:

– Однажды я был на свидании с девушкой и... ее мамой. Не шутка! Меня об этом не предупредили даже! Просто прихожу я с цветами в парк (мы хотели пойти в тир), а там она, а рядом какая-то женщина. Я подумал, знакомая. Выяснилось, что это мама, когда она за нами увязалась и стала встревать в разговор. При этом была холодна и молчалива, как февральский карп. Слава богу, я им не подошел.

Анастасия КИРЕЕВА, педагог:

– Было у меня давно свидание вслепую. Я училась в Минске, тогда это было распространенное увлечение. Ну что ж, пришла я. И мужчина пришел. С виду неплохо выглядел, правда, с ребенком. Мы заказали пиццу, мороженое, кофе, неплохо посидели, пообщались. Потом ребенок попросился в туалет, папа его отвел. Больше я их не видела. Что ж, неплохой вариант для бюджетного обеда для мужчины с ребенком. Было и смешно, и грустно.

Алена СЕДОВА, парикмахер:

– У меня был целый анекдот: познакомилась с парнем на заре социальной сети «ВКонтакте». Переписывались, назначили встречу. Я, естественно, только из салона, волосы, макияж, каблуки и платьице. Я же леди! Прихожу к назначенному месту. А там... Приперся «четкий пацанчик» в штанах аdidas. И манера разговора соответствующая. Я зачем-то решила пойти с ним в парк. Проходили мимо точки с сахарной с ватой. Он спрашивает: «Вату хочешь?» Я соглашаюсь. Он в ответ: «Тогда и мне купи». Я в полной прострации иду покупать эту вату. Он как джентльмен предложил подержать мою сумочку, чтобы мне удобнее было держать обе ваты. И пока я покупала сладость, этот гений открыл сумочку, а у меня там перцовый баллончик. «О, дезодорант!» – загыгыкал парень и распылил его, как в рекламе, на всю грудь! Картина маслом: он бегает вокруг нас, орет, трет глаза‚ а мы с продавцом стоим и молча офигеваем. Я бежала оттуда, ломая каблуки!

Анна АНИКИНА, предприниматель:

– Он возник (внимание!) в военной шапке-чапаевке! Да-да, со звездой во лбу! Прилично одет, но эта шапка... Абзац! Посидели мы в кафе, мило пообщались, довольно интересный, веселый. На следующую встречу решила все-таки согласиться. О шапке он мне гордо объяснил так: «Я увлекаюсь военной тематикой, собираю старые и военные вещи». На вторую встречу он пришел в шапке летчика, что с очками такими и трубками сзади. На третье свидание нарядился в какого-то казака. 30 лет мужику. Но меня это даже повеселило. Неожиданно, интересно. Сначала было стыдно, а потом поняла, что все мои свидания в жизни в сравнении с этим однообразны и рафинированны. Ничего у нас не вышло, но общаемся до сих пор – классный парень!

Анастасия ЧЕРЕПАНОВА, бухгалтер:

– В далекой юности парень пригласил на свидание, я пришла, естественно, на каблуках. А он мне так загадочно, с блеском в глазах сообщает: «Я тебе сюрприз приготовил, только нужно немного пройтись». Надо, так надо... В итоге мы шли около часа до какого-то затрапезного магазинчика. Он меня посадил на скамейку, а сам ушел в магазин. Вышел, говорит «Закрой глаза!» и кладет мне в рот рафаэлку. Я съела, жду, где же сюрприз, а оказалось, что это он и есть! Выяснилось, я как-то ляпнула, что ни разу не ела эти конфетки (но я в принципе не люблю сладкое) и он решил меня сразить вот так вот наповал широтой души. Ноги у меня гудели после этого просто невыносимо...

Юлия БОГДАНОВИЧ, инженер:

– Когда-то пыталась общаться и знакомиться в соцсетях, лет 15 назад это было. Молодой человек покорил комплиментом: сказал, что я похожа на Алису Селезневу! А еще подкупали его вежливость и манеры – ну как не согласиться на встречу? Я как раз возвращалась в Минск на работу после выходных у родителей. Юра встретил на вокзале, сумку мою подхватил. Только я не сразу поняла, что это он, потому что на аватарке был качок два метра ростом, но в очках, а тут совсем средних параметров молодой человек. Пока ехали к моему дому, он все время рассказывал о теме своей научной работы. Среди потока терминов и понятий знакомыми словами оказались только «вакуум» и «черные дыры», а все остальное было словно на иностранном языке. Я пыталась не зевать и поддерживать беседу. В конце вечера выяснилось, что я «очень необычная девушка»! Потому что обычные засыпали после 5 минут разговора...

Софья ИВАНОВА, специалист банка:

– На первое свидание пошли в кафе с молодым человеком, мимоходом похвалила вазочку на нашем столике. На выходе из кафе он жестом джентльмена достал эту вазочку из-за пазухи и с улыбкой вручил мне. Такой не пропадет, подумала я. Даже без меня. Второго свидания не было.

Вероника ГАВРИЛЬЧИК, домохозяйка:

– Я думала, что такое бывает только в комедиях и анекдотах. Но нет. Познакомилась в интернете с приличным мужчиной за 35. Долго ли, коротко ли, но встретились. Целый час я слушала, что: мама считает, что приличные женщины должны ходить в юбках, так как брюки – мужская одежда; мама считает, что у женщины должны быть длинные, аккуратно заколотые волосы (у меня радикально короткая стрижка); маме понравилось...; маме не понравилось...; мама хочет...; мама не хочет... Я уже начала жалеть о потраченном времени, когда мужчина перешел к сути. Очень вежливо, очень мягким голосом он сказал, что мама его уже пожилая, здоровье у нее не очень, на второй этаж ей подниматься трудно, в квартире летом жарко и душно, да и вообще, соседи иногда шумят. Словом, в доме, расположенном в тихом месте, ей будет гораздо лучше, а я живу одна в большом доме в отдаленном районе, мне помощь нужна (да ладно?). Он человек положительный, меня не обидит, по хозяйству поможет... Короче, они с мамой к моему дому подъехали на днях, посмотрели, им понравилось все, кроме фонаря. Его бы надо переставить, а то он будет маме спать мешать, плохо, когда фонарь светит прямо в окно... А ведь так и не скажешь, что сумасшедший. Распрощались.

Ангелина РУСАКОВА, повар:

– Давно это было. Сижу на лавке возле универмага, и тут замечаю черты лица, отдаленно напоминающие фото моего парня из соцсети... Господи! Это сложно назвать парнем, это была огромная МАССА, катившаяся по дорожке. Эдакий колобок в самом расцвете сил. Я отвожу глаза, отворачиваюсь, чтобы меня не узнали... Но Колобок оказался зорким и заметил меня издали. С криком «Ангелина, привет!» он уверенно покатился в мою сторону... Я, недолго думая, принимаю решение – бежать! Поднимаюсь с лавочки и бегу от него в противоположную сторону. Он тут же решает меня догнать! Я бегу через дорогу, а он катится за мной с криком: «Ангелина, ты куда? Мы же хотели с тобой погулять!» В общем, по счастливой случайности мне удалось спрятаться за кустами, где я и пересидела опасность. Да,понимаю, что некрасиво, глупо, но ничего не могла с собой поделать. Зато теперь знаю, что нельзя встречаться с мужчинами, у которых на фото видна одна голова.

Кирилл ТИХОНОВ, водитель:

– Еще в студенчестве познакомился с девушкой через интернет. Решили встретиться. Жду за столиком в кафе, и тут идет она. На фото, размещенное на сайте знакомств, похожа, но плюс 10 килограммов где-то. Крепкая, сбитая, бой-баба, одним словом. Ладно. Чем ближе подходит, тем больше понимаю, что она изрядно пьяна. Ладно. Подсела ко мне, стали общаться, понимаю, что явно не в моем вкусе. Вышли с ней на улицу: она курить, я за компанию. Зима. На крыльце плитка, которая очень скользит. Подходит классический бомж и начинает резво и дерзко просить денег на «помочь, а то трубы горят». Она с сигаретой в руках и боевым кличем «Ты охренел?!» сразу хватает бомжа за грудки, и они начинают бороться. Но, поскольку там скользко, упали. Боролись уже лежа, но недолго, потому что дама победила. Это был первый и последний раз, когда я сбежал от девушки.

Лилия ШАЙХОВА, редактор информационных программ:

– Познакомилась на дискотеке с парнем. Как оказалось, он давно ко мне приглядывался, ну потом осмелел, пригласил на «медляк», назначил свидание. А надо сказать, что в ранней молодости мой стиль напоминал пиратский, разве что попугай на плече не сидел. Так вот, начала я собираться на свидание, а тут пришла тетя и забраковала мой аутфит: «На свидание приличные девушки в такой одежде не ходят!» Ну и помогла мне принарядиться. В итоге возле кинотеатра «Товарищ» торчала приличная барышня с гладко зачесанными волосами, в беретике и пальтишке. Ну представляете образ, да? А рядом топтался интеллигентный молодой человек в костюме с галстуком, тоже ждал ненаглядную. Блин, а мой не пришел, вот гад! Мобильников не было, пришлось плестись домой и ждать звонка у домашнего телефона. И как выяснилось, это были мы с ним. Нарядились, что называется, да так, что не узнали друг друга. Ну похохотали. Собственно, любви у нас не сложилось, зато дружим до сих пор, уже семьями.