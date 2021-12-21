Почти бьюти-новость. 13 тонн осветляющей пудры для волос пытались провезти контрабандой

В грузовом отсеке автомобиля, следующего на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска «Привалка», «лишними» оказались почти 13 тонн осветлителя для волос.

Таможенных платежей к уплате за данное косметическое средство подлежало более 20 тыс. рублей.

Нарушение выявлено с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате сканирования и последующего досмотра установлено наличие 114 бочек с осветляющей пудрой для волос, незаконно перемещаемых через таможенную границу. Стоимость осветлителя – более 80 тыс. рублей.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

По материалам Гродненской региональной таможни