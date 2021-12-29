Почти 900 земельных участков с «недостроями» выявили в Могилевской области

В области необходимо активизировать работу по сокращению количества не завершенных строительством жилых домов.Такие выводы сделаны Комитетом госконтроля Могилевской областипо итогам мониторинга принимаемых местными органами власти мер по контролю за соблюдением законодательства гражданами, получившими земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

- На территории области за последние 3 года было выявлено 894 земельных участка с недостроенными домами, - пояснили в КГК региона. - За этот период были возведены под крышу 368 домов, а также изъяты 56 участков с «недостроями», причем продано только 34 таких участка.

При этом не во всех районах спешат принимать предусмотренные законодательством меры к гражданам, нарушившим установленные сроки строительства жилых домов. Только Комитетом в текущем году в ходе проверок выявлено 26 нарушений в этой сфере в 4-х районах области.

По итогам контроля заинтересованным внесены соответствующие предложения для принятия мер реагирования, их выполнение взято на контроль.