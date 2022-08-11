Почти 72% населения Могилевщины прошли полный курс вакцинации против COVID-19

В настоящее время, которое характеризуется относительным эпидемиологическим благополучием, в Могилевской области особое внимание уделяется проведению вакцинации, в том числе бустерной, против инфекции COVID-19

- Так, по состоянию на 10 августа законченный курс вакцинации уже прошли более 691 тысячи человек или 71,7% от населения региона, из которых 18,2 тысячи – это дети в возрасте 12-17 лет, - отметили в отдел эпидемиологии Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. - Охват бустерной вакцинацией уже составляет 31,3% от количества подлежащих лиц – продолжили эпидемиологи облЦГЭиОЗ. - Целью является достижение до конца года 90% охвата бустерной вакцинацией среди тех, кто ранее был привит против коронавирусной инфекции, что позволит обеспечить высокий уровень коллективного иммунитета в обществе.

Бустерная вакцинация против COVID-19 проводится через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации или после последней бустерной вакцинации. Ревакцинация необходима всем, ранее привитым, но в первую очередь крайне важна для групп риска - для людей старше 60 лет, лиц с ослабленным иммунитетом или принимающих иммуносупрессивную терапию, для находящихся на гемодиализе, а также для медицинских работников, для работников учреждений социального обслуживания, для работников образования и других лиц, имеющих профессиональные риски распространения инфекции.

- С учетом эпидемиологического прогноза, есть примерно 2-3 недели для того, чтобы сделать прививку, чтобы наша иммунная система задействовала все защитные механизмы, направленные на сохранение здоровья в период подъема заболеваемости. Таким образом, сейчас наиболее оптимальное время для проведения вакцинации, в том числе бустерной, против инфекции COVID-19, - резюмировали собеседники.

по материалам Mogilevnews