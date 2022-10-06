Почти 600 несанкционированных свалок ликвидировали в Могилевской области с начала года

Санэпидслужбой обеспечен контроль за выполнением ведомствами, предприятиями, организациями требований законодательства в части благоустройства и санитарного содержания территорий.

- За истекший период 2022 года обследовано 63328 территорий, объектов, нарушения выявлялись на 17958 объектах (28,4%). По итогам надзора за выявленные нарушения (в т.ч. повторно) законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения вынесено 445 постановлений о наложении штрафа, - рассказали в отделении коммунальной гигиены

Могилевского облЦГЭиОЗ. - Для устранения нарушений требований санэпидзаконодательства руководителям организаций, предприятий выдано 5013 предписаний, рекомендаций. Ликвидировано 585 несанкционированных свалок. Информированы органы исполнительной власти, ведомства. По ходатайствам органов госсаннадзора к дисциплинарной ответственности привлечено 108 виновных лиц, действия (бездействия) которых привели к нарушениям.

Типичными нарушениями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия являются нарушения в части неудовлетворительного содержания контейнерных площадок, прилегающих к ним территорий, размещение отходов в неустановленных местах, несвоевременный вывоз коммунальных отходов, скашивание и удаление сорных растений и др.

MogilevNEWS.by