Почти 42 км распределительных сетей 0,4-10 кВ построил и реконструировал филиал «Бобруйские электросети» в минувшем году

За минувший год по филиалу «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» построено и реконструировано почти 42 километра распределительных сетей 0,4-10 кВ, сообщили на предприятии. Особое внимание было уделено кабельным сетям 10 кВ в Бобруйске и Осиповичах — в период с июня по сентябрь было реконструировано 16,36 км кабельных линий 10 кВ.

Для реализации плана развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции реконструированы электрические сети 10 кВ в населенных пунктах Доманово и Думановщина Бобруйского района, Озерище Осиповичского района, а также в Осиповичах. Общая протяженность сетей составила 20,62 км, были смонтированы 9 комплектных трансформаторных подстанций.

Кроме того хозспособом выполнена модернизация КРУН-10кВ (комплектных распределительных устройств наружной установки) на подстанциях 35 кВ «Турки», «Бортники», «Тейковичи», «Обча» и других. На текущий год запланирована модернизация ПС-35 кВ «Цель».

по материалам mogilevnews