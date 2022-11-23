Почти 40% бобруйчан-мужчин курят. Что еще знают в зональном центре гигиены и эпидемиологии

О том, что курение вредит здоровью, знает каждый с самого детства. Вряд ли кто-то не слышал, что капля никотина убивает лошадь. Однако человек – не лошадь, и понятие «вред» часто воспринимается людьми как что-то гипотетическое и далекое, которое их никогда не коснется, ведь одна сигарета не навредит. А там, где одна, там и вторая... К тому же вокруг курит огромное количество людей, и все как-то живут и не страдают.

По данным Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии, в городе число курящих мужчин составляет 39,3%. Из «признаний» прекрасного пола 8,8% курят постоянно, 10,2% – от случая к случаю. Поэтому суждения о «безвредности» в корне неверны: опасность курения гораздо ближе, чем может показаться. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть факты.

– Действительно ли курение может стать причиной развития онкологических заболеваний и почему?

Игорь Шарф, главный врач Бобруйского межрайонного онкологического диспансера:

– Да, это так. Курение, а именно, содержащиеся в табачном дыме, в табачном листе, а также образующиеся при обработке и горении канцерогенные вещества повышают риск развития онкологических заболеваний. Вследствие мутации клетки утрачивают нормальные функции и начинают беспрестанно, усиленно делиться.

– Развитие рака зависит от возраста, а не от стажа курения или количества сигарет?

Игорь Артурович:

– Риск развития рака гортани у курящих людей выше в три раза. Но если человек выкуривает больше 20 сигарет в день, этот риск возрастает еще в три раза. В среднем курение повышает риск развития рака в 5 раз, но если выкуривать больше 20 сигарет в день – в 15-20 раз, а если больше 2-3 пачек в день – в 60 раз.

– Курение вызывает только рак легких?

Игорь Артурович:

– В действительности курение вызывает не только рак легких, но и онкологию гортани, полости рта, бронхов, губы. Кроме того, курение повышает риск рака пищевода, желудка, печени, мочевого пузыря, поджелудочной железы, шейки матки, почек. Например, рак пищевода среди курильщиков возникает в 5 раз чаще, а рак желудка – в 2 раза чаще, чем у некурящих. Если говорить о смертности от онкологических заболеваний, то из общего числа умерших по причине рака легкого 80% были активными курильщиками. Аналогичная ситуация и с раком гортани: на общее число умерших пациентов по причине рака гортани приходилось 75% курящих, а в числе умерших по причине рака полости рта, пищевода, мочевого пузыря – 50%, как оказалось, были курильщиками с большим стажем потребления.

– Риск развития онкологии у беременных и детей, родившихся от «курильщицы»?

Игорь Артурович:

– Для женщины курение представляет одинаковую опасность как во время беременности, так и без нее. Но среди детей, родившихся от женщин, куривших во время беременности, значительно выше процент заболевания раком крови (лейкозом, лейкемией).

– Может ли возникнуть рак от электронных сигарет?

Игорь Артурович:

– ВОЗ определяет электронные сигареты как «электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН)». Чаще всего в этом случае речь ведут о вейпах – популярных приборах для испарения жидкости. Информация о воздействии на организм и далеко идущих последствиях очень мало изучена на сегодняшний день, именно по этой причине врачи и ученые с осторожностью могут заявлять о безобидности для здоровья данной альтернативы классическому курению. Требуются более детальная научная проверка и экспериментальное подтверждение.

– Факт, что табак оказывает пагубное влияние на тех, кто вынужден находиться рядом с курящими?

Людмила Потапенко, врач по медицинской профилактике отдела общественного здоровья зонального Центра гигиены и эпидемиологии:

– Да, и зачастую, когда один человек в семье курит, остальные становятся пассивными курильщиками. Может показаться, что ничего страшного нет в том, что дымом с балкона потянуло в квартиру и по комнатам разошелся аромат табака. Однако безопасного уровня воздействия табачного дыма не существует. Люди, находящиеся рядом с курильщиком или в накуренном помещении, отмечают у себя учащение сердцебиения, одышку, кашель, головные боли и др. Еще больше опасно «пассивное» курение для беременных, так как может привести к рождению маловесного ребенка и впоследствии возникновению у него риска внезапной смерти.

– Факт ли, что сердце курящего человека за сутки совершает на 12000-15000 сокращений больше, чем сердце некурящего, и опасно ли это?

Наталья Цымбал, врач-­кардиолог БГБ СМП им. В.О. Морзона:

– Сердце курящего человека за сутки действительно совершает неимоверно больше сокращений, чем сердце некурящего. Такой режим работы сердца ведет к его преждевременному изнашиванию, как следствие – развитию артериальной гипертензии или прогрессированию имеющейся артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца. Кроме того, при постоянном курении повышается свертываемость крови, увеличивается риск тромбообразования в сосудах.

– Бытует мнение, что инфарктам миокарда более подвержены курящие мужчины. Это правда?

Наталья Анатольевна:

– Да, верно, среди курящих мужчин инфаркт миокарда со смертельным исходом регистрируется в 4 раза чаще, чем среди тех, кто не курит, в том числе и лиц молодого возраста. Имеются данные о том, что у курящих размер поражения сердечной мышцы значительно больше, чем у некурящих, чаще развиваются сердечная недостаточность и аритмия. Продолжая курить после инфаркта, курильщик увеличивает свои шансы на второй инфаркт. Кстати, у курильщиков уровень «вредного» холестерина в крови повышен, что приводит к стремительному разрастанию на стенках сосудов атеросклеротических бляшек, а это чревато инсультом, поражением сосудов нижних конечностей.

– Факт, что существует причинно-­следственная связь между курением и диагнозом «ноги курильщика»?

Евгений Карташов, врач-рентгено-эндоваскулярный хирург БГБ СМП им В.О. Морзона:

– «Ноги курильщика», «табачная гангрена» или, по-научному, облитерирующий эндартериит – действительно факт, что эта болезнь связана напрямую с курением. Приводят к ее развитию сужение сосудов при курении никотина, как следствие – кровь к нижним конечностям поступает медленно, что приводит к появлению в сосудах тромбов, которые перекрывают кровяной поток, клетки не получают должного питания и отмирают. Со временем начинает отмирать весь орган, образуется гангрена, поэтому больную конечность ампутируют. Таким образом из-за большой страсти к курению человек превращается в инвалида или вообще умирает.

– Факт, что легкие сорокалетнего курильщика выглядят, как легкие некурящих людей в возрасте 75-80 лет?

Елена Лешик, врач-­фтизиатр БГБ СМП им В.О. Морзона:

– Исследованиями подтверждено, что у людей, которые курят, функция легких менее полноценна, чем у некурящих. Раздражающие вещества, содержащиеся в табачном дыме, являются причиной спазма бронхов, появления постоянного «кашля курильщика», приобретающего хронический характер. Постепенно развиваются ларингит (голос становится хриплым), трахеит, хронический бронхит, эмфизема легких. Кроме того, осложняется течение и затрудняется лечение острых респираторных инфекций, гриппа, коронавирусной инфекции и связанных с ними осложнений, в первую очередь пневмоний.

– Правда ли, что бросить курить – это просто, стоит только захотеть?

Людмила Потапенко:

– Это далеко не факт. Многие начинающие курильщики думают, что «побалуются» и бросят, однако не нужно забывать, что в формирование зависимости включаются не только психика, но и весь организм в целом с его сложными физиологическими и биохимическими процессами. Абсолютный факт, что успех в борьбе с курением будет гарантирован лишь в том случае, если курящие сами придут к осознанному желанию бросить курить. Сделать это самостоятельно удается немногим. Необходима помощь врача, чтобы избавление от никотиновой зависимости не создало новых проблем, про­изошло максимально комфортно и действительно послужило на пользу здоровью.

Информирован – значит предупрежден! Делайте свой выбор осознанно. Выбирайте ­здоровье!