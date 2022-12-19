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Почти 370 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу

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Почти 370 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу

Почти 370 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу, сообщили в Государственном пограничном комитете.

С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран Евросоюза в Беларусь проследовали 369 703 иностранца: 239 591 гражданин Литвы, 25 786 неграждан и 83 999 граждан Латвии, а также 20 327 граждан Польши. За выходные в безвизовом порядке в нашу страну въехали 3752 иностранца: 232 негражданина и 745 граждан Латвии, 2379 граждан Литвы и 396 граждан Польши.

В ведомстве напомнили, что подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".

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