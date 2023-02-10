Почти 30 кг на человека в год. Как в Беларуси борются с отходами полимеров

О механизмах поэтапного снижения использования полимерной упаковки и развития экодружественной альтернативы говорили 10 февраля в Национальном пресс-центре, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В глобальном масштабе наблюдается постоянный рост производства и потребления изделий из полимеров:

– Ежегодно в мире производится до 330 млн т пластиковых изделий и полимеров, и каждые 15–20 лет эта цифра удваивается, – отмечает заместитель директора Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Иван Барановский. – В мире уже накопилось около 8,3 млрд полимерных отходов.

Часть таких отходов посредством рециклинга становится материалами, пригодными для повторного использования, еще часть – утилизируется путем сжигания, но основной объем оседает на свалках и в окружающей среде.

– В Германии на одного жителя страны приходится 31 кг отходов пластика в год, у нас – уже 29,4. Ежегодно в Беларуси образуется 290 тыс. т таких отходов, – констатирует И. Барановский.

Решать вопрос, полагает специалист, нужно комплексно:

– Меры, которые принимаются в нашей стране, позволяют собрать и подвергнуть рециклингу 30–32 % отходов полимеров. Вопрос: что делать с остальным объемом.

Утилизация таких отходов требует немалых средств. Сжигать – плохая альтернатива: опыт эксплуатации мусоросжигательных заводов в ЕС свидетельствует о том, что затраты на очистку дымовых газов (те же фильтры) в разы превосходят первоначальные капитальные вложения.

Прежде же пластик нужно собрать. В Беларуси, констатирует специалист, мощностей для сортировки твердых коммунальных отходов недостаточно, а значит, далеко не весь объем использованного пластика может быть собран.

– Часть полимерных отходов вообще не может быть переработана, и это примерно половина, – интригует И. Барановский. – Например, упаковка из композитных материалов, сильно загрязненная тара – заниматься их переработкой бессмысленно с экономической, технической и технологической точек зрения. Использовать их можно для производства RDF-топлива (Refuse-derived fuel – с англ. – топливо, полученное из отходов. – Прим. ред.). Но для этого необходимо создавать мощности, искать средства – а это не так быстро, как хотелось бы.

Очевидно, нужно сократить само потребление – тогда и с переработкой будет проще. Первый шаг – заменить классические пластики биоразлагаемой альтернативой. В мире экодружественных пластиков уже около 100 видов, но в общей массе полимеров это не более 1 %, да и не все они, как оказывается на поверку, такие уж биоразлагаемые.

Отсюда вытекает важность грамотного и исчерпывающего анализа. Нужно иметь солидную научную базу, чтобы проводить серьезные исследования. Перед учеными НАН поставлена задача организовать специализированную лабораторию для испытания образцов биоразлагаемой упаковки. Дело движется.

– Рассчитываем, что лаборатория будет создана до конца 2025 г., – уточняет И. Барановский. – Затем приступим к ее аккредитации, сертификации и непосредственному выполнению работ.

Впрочем, внедрить в широкий обиход биоразлагаемые пластики – лишь половина дела. Не менее важно создать систему сбора и переработки:

– По своему химическому составу они отличаются от обычных пластиков, – разъясняет тонкости специалист. – И, попадая в них, мешают переработке – портят сырье. А значит, их нужно и маркировать соответственно – для более быстрой идентификации. Иными словами, необходима система, участвовать в которой должно все население.

Биоразлагаемые, компостируемые пластики в Беларуси уже производятся. И ученые вовсю используют их в своих исследованиях. Интересный проект реализуют в Слониме: раздают пакеты, в них люди собирают образующиеся у них пищевые отходы, затем закладывают в компост. Ученые подтверждают: за несколько недель пакеты разлагаются полностью, не оставляя даже визуальных следов.

Бывает, исчезают отходы и из контейнеров – есть категория граждан, промышляющих таким нехитрым делом. Однако же, акцентирует специалист внимание, мусор, который граждане сносят к специально организованным площадкам, – собственность организации, осуществляющей его сбор и вывоз. А значит, извлечение содержимого контейнеров – нарушение законодательства, влекущее административное взыскание.

Приходят изменения и в сферу общепита. Там вместо ложечек да вилочек из пластика все чаще можно увидеть деревянные. Хорошо, но не расточительно ли? Ученый успокаивает:

– Замена ложечек да вилочек на лесные ресурсы на экологию не повлияет – производство бумаги требует древесины гораздо больше. И мы эту потребность сокращаем путем более широкого использования вторичного сырья – макулатуры. В то же время вторсырье – бумажное, пластиковое – не может использоваться для упаковки пищевых продуктов: ее можно производить только из первичных материалов.

Справочно

На разложение в природе отдельных видов полимеров требуется до 1 000 лет. Во всем мире идет борьба с одноразовыми изделиями из пластика и пенопласта – уже более 60 стран ввели запреты и штрафы для ограничения их использования.

В целях как можно большего вовлечения в хозяйственный оборот пригодных для повторного использования ресурсов в контексте государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 гг. ведется работа над созданием в Беларуси современных объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов. Сегодня отходы полимерной упаковки в той или иной степени используют в нашей стране почти на 200 объектах.

minsknews.by