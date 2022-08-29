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Почти 212 тыс. иностранцев посетили Беларусь с начала действия безвиза

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Почти 212 тыс. иностранцев посетили Беларусь с начала действия безвиза

Беларусь с начала действия безвиза посетили почти 212 тыс. иностранцев, сообщает Государственный пограничный комитет.

По информации ведомства, с начала действия безвизового режима в Беларусь прибыл 211 961 человек. Сообщается, что с 15 апреля по безвизу в Беларусь приехали 135 422 гражданина Литвы, 16 567 неграждан и 54 619 граждан Латвии. Кроме того, с 1 июля возможностью безвизового посещения воспользовались 5353 гражданина Польши.

В ведомстве напомнили, что подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе интернет-портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".

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