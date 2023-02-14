Почти 1,5 тыс. тонн огурцов вырастили в Беларуси в январе

В Беларуси за январь произвели 1,46 тыс. т огурцов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

За январь 2023 года в условиях защищенного грунта произведено 1,52 тыс. т овощной продукции (102% к аналогичному периоду прошлого года), из них огурцов 1,46 тыс. т (100,4 %).

"Производимые объемы огурцов (в целом по году) позволяют удовлетворить потребности внутреннего рынка. Однако сезонность производства формирует дефицит отечественных огурцов в ноябре - марте. С учетом имеющихся возможностей, в восьми тепличных хозяйствах организовано круглогодичное выращивание продукции с применением технологии светокультуры. По такой технологии огурцы выращивают в ОАО "Тепличный комбинат "Берестье", филиале РУП "Витебскэнерго" "Весна-энерго", ОАО "Рудаково", филиале "Тепличный" РУП "Витебск-энерго", УП "АК "Ждановичи", КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "ДОРОРС", УП "Минский парниково-тепличный комбинат", - рассказали в Минсельхозпроде.

По состоянию на 6 февраля, отпускная цена на огурец в тепличных комбинатах составляет от Br4,5 до Br5,55 за 1 кг.