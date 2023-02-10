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Почти 13 тысяч рублей экологического налога уплатило деревообрабатывающее предприятие из Бобруйска

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Почти 13 тысяч рублей экологического налога уплатило деревообрабатывающее предприятие из Бобруйска

Деревообрабатывающее предприятие г.Бобруйска c 2020 года не исчисляло экологический налог за хранение отходов производства (обрезки фанеры, плит, кусковые отходы древесины и пр.) с превышением допустимого количества их временного хранения. Нарушение установили сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Бобруйску при проведении последующего этапа камеральной проверки.

- В адрес организации было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет экологический налог за хранение отходов производства за 2020-2022 годы, - пояснили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области. - Предприятием уведомление было исполнено в полном объеме, экологический налог за хранение отходов производства исчислен и уплачен в бюджет в сумме 12,9 тыс. рублей.

mogilevnews.by

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