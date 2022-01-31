Почти 100 новых работников цехов «Бобруйскагромаша» пополнили штат предприятия в 2021 году

Поддержка молодежи коллективом и руководством предприятия необходима для его собственного развития. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявила генеральный директор ОАО "Управляющая компания "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич, сообщает БЕЛТА.

Свое предприятие руководитель считает молодым, средний возраст сотрудников - до 40 лет. "Очень много мы сейчас принимаем молодежи из институтов, техникумов. В 2021 году приняли почти 100 человек на работу в цеха", - рассказала Надежда Лазаревич.

Она добавила, что на предприятии выстроена цепочка взаимодействия молодых кадров со структурами общественных объединений, чтобы лучшие инициативы были услышаны и реализованы.

По словам Надежды Лазаревич, людей сейчас больше всего волнует, чтобы в стране были обеспечены мир и стабильность, чтобы зарплата выплачивалась своевременно и в полном объеме. "Чтобы человек понимал, куда движется предприятие, на котором он работает. И чтобы дома тоже все было хорошо, в семье были мир и спокойствие", - добавила Надежда Лазаревич.