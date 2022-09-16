Почетные гости из российского Рыбинска знакомятся с Бобруйском

В эти предпраздничные дни в городе на Березине гостит делегация из российского города Рыбинска Ярославской области. Почетные гости приехали разделить с нами радость праздника, познакомиться с Бобруйском и его потенциалом для развития в будущем долгосрочных деловых отношений в разных сферах.

– Наши города очень похожи – и по количеству населения, и по километражу дорожной сети, поэтому и нам есть чем с вами поделиться, и у вас есть чему поучиться, – отметил глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Стартовала экскурсия по Бобруйску со школы №35, которой в этом году в День знаний торжественно присвоили имя генерала Павла Ивановича Батова, малой родиной которого как раз является Рыбинск. Гости остались под впечатлением и от внешнего облика учебного заведения, и от конструктивных особенностей, и от ее технологической оснастки.

– Просто великолепный проект, – поделился эмоциями от увиденного Дмитрий Станиславович. – В Рыбинске мы как раз сейчас занимаемся проектированием новой школы в таком же новом и активно развивающемся районе, похожем на ваш микрорайон Молодежный. Я уже досконально изучил множество разных проектов, которые предлагает наше Министерство просвещения. В вашей новой школе все удобно и продумано до мелочей – от материалов напольного покрытия в спортивных залах до цветовой гаммы и художественно-эстетического оформления. Нельзя не отметить и великолепное исполнение: я бы тоже хотел к нам такого подрядчика, как ваш завод крупнопанельного домостроения.

Специалисты Бобруйского завода КПД, к слову, приложили мастеровитые талантливые руки и к строительству детского сада №84, который тоже стал одним из пунктов посещения делегации.

После знакомства с современной инфраструктурой города на Березине самое время для просвещения духовного и культурно-исторического. Гости познакомились с исторической частью Бобруйска – прогулялись от площади Победы до синагоги и еврейского дворика, где их радушно привечал раввин Шауль Хабабо. Глава еврейской общины как всегда колоритно и с присущим острым юмором погрузил наших российских друзей в самобытную атмосферу национальных обычаев и традиций.

И обязательная отметка в экскурсионно-маршрутной карте – знакомство с промышленной сферой Бобруйска. Это особенно важно в свете далеко идущих планов на деловое партнерство. Сегодня делегация посетила Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, ознакомилась с историей предприятия, его достижениями, выпускаемой продукцией, встретилась с руководством для конструктивной беседы.

В планах у наших гостей еще много мест, обязательных для посещения, множество интересных праздничных событий и деловых контактов. Но об этом чуть-чуть позже…

А пока наши российские друзья с неподдельными удовольствием и воодушевлением делятся впечатлениями от уже увиденного.

– Это не только мой первый визит в Бобруйск, впервые я и в Беларуси, – рассказывает депутат муниципального Совета Рыбинска Марина Степанова. – Я с благодарность и трепетом буду вспоминать эти дни. Здесь приятно каждое мгновение. Больше всего впечатлили не столько красота, чистота и уют бобруйских улочек, хотя и это тоже, а поразила красота людей: не только внешняя, но и внутренняя – доброта, открытость, гостеприимство и бесподобно светлые глаза. Все это оставит огромный след в наших душах. Спасибо огромное за приглашение, теплый прием и радушие! Спасибо и за опыт, который передаете нам!