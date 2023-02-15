Почетному гражданину – почетная награда

Государственных наград удостоены 59 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий Указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 февраля.

Среди награжденных и наш земляк – Почетный гражданин Бобруйска, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк», заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич. Ему присвоено звание «Заслуженный экономист Республики Беларусь».

Виктор Михайлович родился в Бобруйске 5 июня 1963 года. Профессиональный финансист. Окончил Минский финансово-­экономический колледж по специальности «Банковское дело», Белорусский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит», Академию управления при Президенте Респуб­лики Беларусь по специальности «Финансовый и банковский менеджмент».