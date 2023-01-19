Почетного звания «Человек года Могилевщины» по итогам работы за 2022-й удостоены 15 человек

Почетного звания "Человек года Могилевщины" по итогам работы за 2022 год удостоены 15 человек. Награждение состоялось на торжественном мероприятии, приуроченном к 85-летию со дня образования Могилевской области, с участием главы Администрации Президента Игоря Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Лучшие из лучших определены решением Могилевского облисполкома по трем номинациям: непроизводственная сфера, производственная и общественно-политическая деятельность. В числе тех, кто отмечен наградой, люди разных профессий - оператор машинного доения, инженер-конструктор, штукатур, врач, учитель, правоохранитель, общественный деятель, ряд руководителей предприятий и организаций. Однако всех объединяет одно - труд на благо своей малой родины.

Лауреатом премии в номинации "Производственная деятельность" стал директор Кличевского лесхоза Владимир Косенков. Он подчеркнул, что эта награда - целиком и полностью заслуга всего коллектива. "В лице руководителя всегда награждают коллектив, а в нашем работают более 350 человек, - отметил Владимир Косенков. - Поэтому награда вручена всем нам, и она, безусловно, заслуженная. Работа в лесу - это тяжелейший труд, который можно сравнить с трудом в сельском хозяйстве. Спасибо за такую высокую оценку со стороны руководства области, для всего нашего большого и дружного коллектива это значимый результат".

Подводя итоги ушедшего года, Владимир Косенков обратил внимание, что лесоводы и деревообработчики больше всего пострадали от санкционной политики западных стран. "Рынки сбыта сузились либо закрылись полностью, поэтому и работать стало гораздо тяжелее, - подчеркнул руководитель. - Однако сегодня мы непрерывно осваиваем новые рынки - коллектив, как и вся отрасль, находится в постоянном поиске. В этой ситуации главный принцип - не опускать руки. Недавно мы открыли в Могилеве торговую площадку по реализации пиломатериалов, изделий из древесины и саженцев. Надеемся, что торговый объект будет подспорьем для могилевчан и жителей близлежащих населенных пунктов по обеспечению качественными товарами и продукцией лесхозов региона. Причем цены устанавливаются более чем приемлемые".

Владимир Косенков отметил, что получить звание "Человек года Могилевщины" во время торжественного мероприятия к юбилею области вдвойне почетно: "Я родился в Мстиславском районе, всю жизнь прожил на территории Могилевской области, никуда даже и не думал отсюда уезжать. Признаюсь честно, я - патриот родной Могилевщины, которой хочется пожелать процветания. А еще, чтобы жители региона с надеждой и уверенностью смотрели в завтрашний день, чтобы у них были достойные зарплата и уровень жизни, а также крепкое здоровье".

В число лауреатов в номинации "Общественно-политическая деятельность" вошла директор радиотелецентра "Телерадиокомпания "Могилев" Татьяна Ларина - опытный журналист и руководитель, который возглавляет областную телестудию уже 5 лет, а на телевидении работает еще с 1999 года. Татьяна Александровна уверена, что профессия выбрала ее сама - она с детства понимала, что работа будет связана с голубым экраном. "Больше всего я рада не за себя, а за то, что в моем лице высокую оценку получил труд всего коллектива в целом, - подчеркнула Татьяна Ларина. - Сделано многое: и телевидение, и радио очень изменились. Время ускоряется, потому наша работа стала более острой - смело затрагиваем общественно-политические вопросы, наравне с республиканскими СМИ стоим на защите своей страны. Для нас это сейчас одна из самых главных и основополагающих задач".

По словам Татьяны Лариной, коллектив телерадиокомпании старается держать руку на пульсе современных событий. "В профессиональном плане нельзя давать себе спуска, нужно всегда идти вперед и стремиться следовать всем современным тенденциям, а еще - нельзя работать вполсилы. Ту же передачу, даже самую маленькую, нужно сделать так, чтобы зритель посмотрел ее и сказал, что это интересно и нужно. Сегодня журналист не вправе расслабляться, тем более региональный, который всегда на виду", - добавила она.