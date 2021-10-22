Почему заявление Лукашенко о влиянии ковида на онкологию вызвало такой резонанс? Мнение Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета Министров, где в том числе обсуждались вопросы борьбы с пандемией COVID-19, прокомментировал реакцию в других странах на его недавнее заявление о влиянии ковида на течение онкологических заболеваний, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что еще на совещании по эпидемиологической ситуации в стране специалисты от медицины обратили внимание на один необычный факт: COVID-19 "придавил" грипп, то есть заболеваний гриппом в стране пока практически не отмечается.

"Но что произошло с онкологией: уже третий год у нас пандемия, два года точно, - пошло резкое падение случаев онкологических заболеваний и резкое падение смертей от онкологических заболеваний. Ученые это заметили", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, медики сперва считали, что люди с онкологией меньше обращаются за помощью из-за начала пандемии коронавируса. "Но когда второй год происходит это снижение, ученые начали делать вывод, что ковид повлиял и на течение онкологических заболеваний. И в нашем онкоцентре ученые это заметили и шепотом начали разговаривать", - пояснил Президент. Глава государства рассказал, что решил подробнее узнать об этой ситуации.

Врачи РНПЦ медицинской радиологии в Боровлянах подтвердили это предположение в беседе с Александром Лукашенко, когда тот посещал медучреждение. "Говорю, лучше будем лечить ковид, чем онкологию. Дай бог, чтобы это так было", - отметил он.

После чего Президент озвучил наблюдение ученых на встрече с работниками Минской областной клинической больницы. Его заявление вызвало большой резонанс в обществе и средствах массовой информации.

"Боже мой, от Беларуси до Америки - кто только ноги не вытирает об это заявление Президента. Но я же не говорю, что ковид лечит онкологию. Вот такие факты. И дай бог, чтобы это было, - так было сказано. И каждый цепляется… Ладно там американцы, европейцы, но в России ну столько умных появилось: "Ах, Президент не специалист, он говорит, что ковид лечит онкологию". Но я же так не говорю, - отметил глава государства. - Цепляются ко всему".

"Это говорит о том, что на любой чих реагируют вокруг. То есть Беларусь - "костка" в горле. И в этой ситуации нам предстоит не просто выжить. Нам надо изловчиться, вывернуться, выстоять и сохранить свое государство", - резюмировал Александр Лукашенко.