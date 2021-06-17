Почему важна вакцинация? Отвечают бобруйчане

В стране более 656 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 358 тыс. прошли полный курс вакцинации. Напомним, что в Могилевской области, в каждом районе, по-прежнему работают колл-центры организаций здравоохранения для консультирования населения по COVID-19. Согласно Национальному плану мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19, в Беларуси запланированы 4 этапа.

Первый начат с формирования защиты у работников медицинских и фармацевтических, сфер социальной и образования, а также взрослых, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.

Второй этап – вакцинацию проводят лицам, имеющим высокий риск тяжелого течения COVID-19: лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями.

Третий – вакцинация лиц, у которых более высокий риск заражения инфекцией COVID-19 по сравнению с остальным населением в связи с их профессиональной деятельностью (работники торговли, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта, учреждений культуры и спорта...).

Четвертый – вакцинация будет предложена всем желающим, которые не имеют вышеперечисленных рисков. Исследования и мониторинг эффективности вакцин и поствакцинальных реакций продолжаются. Обновленные рекомендации по вакцинации против COVID-19 опубликовал и Минздрав РБ.

Где можно сделать прививку против COVID-19?

Во всех поликлиниках страны проводится вакцинация против COVID-19. Чтобы оптимально наладить работу, организована предварительная запись (по телефону или online).

Какие вакцины доступны для проведения вакцинации в нашей стране?

Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), страна-производитель – РФ, Гам-КОВИД-Вак розлива РБ, инактивированная вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Веро), страна- производитель – КНР.

Мы расспросили бобруйчан, которые прошли вакцинацию, как они себя ощущали после прививки и почему это важный шаг на пути сохранения здоровья своего и близких.

Оксана Добровольская, фельдшер-валеолог, 47 лет:

– В 2020 году я дважды переболела коронавирусной инфекцией. Второй раз гораздо тяжелее первого, и симптомы были более сложные и тяжелые. Поэтому страх заразиться еще раз подтолкнул меня к вакцинации. Не скрою, опасалась, что могут быть осложнения различного характера. Но все прошло хорошо. Я привилась вакциной «Спутник V» в два этапа. После первого были болезненные ощущения в плече, после второго чувствовала себя совершенно нормально. Подспорьем к вакцинации послужило и то, что для выезда за границу необходим отрицательный ПЦР-тест. А я планирую отдохнуть в этом году.

Сергей Шинкарев, заведующий отделом гигиены Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии, 41 год:

– Меня подтолкнули сделать прививку две причины: близкие и работа. Поскольку я общаюсь с большим количеством людей, не хотел стать невольным переносчиком коронавируса и, не дай бог, принести его домой. Поэтому решение о вакцинации принял легко. Это мой гражданский долг как врача. Опасений у меня не было. Осложнений после прививки никаких. Процедура эта безболезненная и безопасная. Супруга привилась вместе со мной. Порекомендовал привиться своим родителям.

Александр Толстик, предприниматель, 32 года:

– Я привился, чтобы избежать тяжелых последствий в случае заражения. Я ведь информирован об этой болезни, близкие переболели. Первый день после вакцинации была небольшая температура – 37, немного болело плечо. После второго раза никаких неприятных ощущений не возникло.

Лилия Казак, пенсионер, 62 года:

– Как только выпустили вакцину в России, я определила для себя, что буду вакцинироваться. Я в группе риска по возрасту, мне не хотелось болеть и заражать других. Все прошло хорошо. Единственное, что место укола, если дотронуться, немного побаливало. Я соблюдала все рекомендации медиков, и никаких неприятных ощущений у меня не было.

Людмила Лагун, учитель-дефектолог, ГУО «Специальный детский сад №9 г. Бобруйска для детей с тяжелыми нарушениями речи», 47 лет:

– Я решила вакцинироваться, потому что это важно для формирования коллективного иммунитета. Большую роль сыграло и то, что у меня 83-летний отец, я постоянно за ним ухаживаю, не хотелось бы его заразить. А раз сделала прививку, значит, и себя, и его как-то обезопасила. Первый этап прошел хорошо. После второго укола у меня был небольшой дискомфорт. Сутки было плоховато. И я представляю, как люди, которые болеют, испытывают неприятные ощущения месяц и больше. Поэтому лучше не подвергать себя риску. Всем советую пройти вакцинацию