Почему в первые две недели после прививки от COVID болеют чаще всего? Спросили у врача

Можно ли заболеть после того, как сделал прививку? Врачи говорят, что да. Причем чаще всего болеют в первые две недели после укола, и дело совсем не в том, какую вакцину вы выбрали. Скорее в психологии человека. Об этом рассказал завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич.

После вакцинации появляется чувство ложной безопасности, которое врачи называют «ответным бесстрашием». С новоприобретенной уверенностью в себе люди начинают активно коммуницировать с коллегами и друзьями, ходить в общественные места – словом, вести себя как в доковидный период. Между тем, уже доказано, что иммунитет формируется только к 5-7 дню после повторного укола.

«Абсолютное большинство заболеваний у вакцинированных людей приходится на первые две недели после вакцинации», – отметил Юрий Горбич. , – отметил

Вакцинированный человек все еще может переносить инфекцию, поэтому важно придерживаться рекомендуемых мер безопасности: обрабатывать руки, носить маски, соблюдать дистанцию. Помните, что после прививки вы меньше рискуете заразиться или легче перенесете заболевание (летальность снижается в несколько десятков раз), однако все еще существует возможность заразить кого-то из близких.