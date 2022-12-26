Почему в Беларуси в этом году чаще вызывают в военкоматы, объяснил военком

В проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА начальник направления социальной защиты и идеологической работы военного комиссариата Минска Владимир Игнатик объяснил, почему в Беларуси чаще вызывают в военкоматы для сверки учетных данных военнообязанных.

Обсуждая мобилизационную готовность белорусов, Владимир Игнатик заявил, что на примере частичной мобилизации в России и очередной волны мобилизации в Украине были сделаны определенные выводы. "Здесь необходимо отметить, что у нас и ранее не было проблем с системами учета военнообязанных. Сегодня в СМИ чаще всего задается вопрос, почему так интенсивно вызывают в военкоматы и осуществляют сверку данных", - сказал Владимир Игнатик.

Начальник направления социальной защиты и идеологической работы военного комиссариата Минска пояснил это на примере столицы. "Необходимо понимать, что все военнообязанные делятся на три категории. Те, кто идет в основной состав, резерв и находятся в свободных остатках. Если взять общее количество военнообязанных Минска за 100%, то основной состав - это 20%. К нему добавляется 30% резерва. Таким образом, из года в год, постепенно и на плановой основе, мы работали с 30%. А на сегодняшний день глава государства поставил задачу провести сверку учетных данных тех, кто находится в свободных остатках. И сверку учетных данных нам было необходимо провести за короткий промежуток в два месяца", - объяснил Владимир Игнатик.

Он обратил внимание, что это большая и объемная работа. Если ранее она проводилась на протяжении всего года, то сегодня поставлена задача провести ее за два месяца. "Но необходимо поблагодарить и наших граждан за сознательность. На сегодняшний день мы сверили учетные данные около 85% военнообязанных. Представители недружественных стран видят, какой уровень готовности показывают наши граждане, прибывая в военные комиссариаты, и это снижает вероятность, что они предпримут какие-то недружественные шаги в отношении Беларуси", - считает Владимир Игнатик.