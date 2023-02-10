Почему старшеклассники становятся закладчиками и как уберечь своего ребенка от опасной зависимости?

Облик наркопотребителя претерпел существенные изменения в общественном сознании. Теперь на лестничных площадках не лежат шприцы, а запрещенные вещества редко покупают с рук. Но наркотиков в нашей стране от этого не убавилось. Когда цена дурманящих веществ в пакетиках стала доступной для тех, кому родители выдают карманные деньги на сосиски в тесте из школьного буфета? Почему старшеклассники становятся закладчиками и какая судьба им уготована? Обо всём этом поговорили с начальником управления специальных экспертиз УГКСЭ по Гродненской области Андреем Лукшей.

Сила закона

Практически двадцать лет назад на слуху было понятие «дизайнерские наркотики». В нашей стране действовали запреты на распространение только тех веществ, которые были внесены в специальную базу, и этой лазейкой пользовались химики в нарколабораториях. Незначительные изменения в формуле психоактивного вещества не меняли его свойства, но при этом за их распространение не было предусмотрено уголовное преследование.

Ежегодно в базу запрещенных веществ вносилось 30-40 новых формул, но при этом оставались легальными десятки других, еще не известных экспертам наркотиков. Страна кишела эксклюзивными видами дурмана.

Остановить это помог запрет базовой структуры вещества в 2015 году (структура химического вещества, при модификации которой образуются формулы наркотических средств или психотропных веществ). С момента принятия закона работа «дизайнеров» стала бессмысленной: такие изменения в формулах больше не делали вещества легальными.

По мнению Андрея Лукши, это законодательное решение было радикальным и правильным. Оно остановило приход в нашу республику новых веществ. Теперь в базу «запрещенки» вносится несколько веществ за год, и то практически все из них запрещаются до того, как попадают в Беларусь. О появлении новых наркотиков сообщают коллеги из России.

К тому же, внесены изменения в Уголовный кодекс нашей страны. Теперь за незаконный оборот наркотиков, повлекший по неосторожности смерть человека, грозит от 12 до 25 лет лишения свободы. Какое преступление, такое и наказание.

Мода быстротечна

Если ранее наркотики растительного происхождения и синтетические вещества были одинаково популярны, то теперь до 90% запрещенных веществ в обороте представлены именно «синтетикой».

Приобрести изготовленный за тысячи километров от Беларуси кокаин или героин гораздо затратнее, чем синтезированный в одной из соседних стран мефедрон. Да и инъекционный способ употребления пугает молодежь: сейчас он в ходу только у ранее судимых и у наркопотребителей со стажем. Сейчас же запрещенные вещества принимают перорально или интерназально.

Чем опасен этот переход на «синтетику»? От того же курения конопли или гашиша передозировок не бывает, максимальный эффект – дикая эйфория, смех и неадекватное поведение. А вот наркотики синтетического происхождения таят в себе куда большую опасность: одна доза может стать смертельной для слабого организма.

При этом специалистов не может не радовать, что спайсы и их реагенты остаются в прошлом. Множество передозировок и случаев суицида отпугнули даже любителей острых ощущений. Однако и по сей день случается смертельно опасная путаница, когда вместо мефедрона в закладку кладут порошки спайса. Казалось бы, в чем разница? Если стандартная дозировка мефедрона составляет от 50 до 200 мг, то для наркотического опьянения от реагентов спайса достаточно 1 мг вещества. Летальный исход в таком случае неотвратим.

Каналы сбыта перешли в интернет, что тоже упростило поиски для желающих попробовать неизведанное. И хотя в прошлом году были ликвидированы серверы крупнейшей русскоязычной торговой площадки по продаже наркотиков и других нелегальных товаров, оборот запрещенки не остановился. Распространяются пакетики с веществом через закладчиков.



Неушлые закладчики

Криминальная сводка регулярно пугает читателя новостями о задержании подростков-закладчиков. Ребята после школы отправляются не выполнять домашнее задание, а на работу в спальные кварталы города или в лесополосу.

Соблазниться есть на что: кто еще предложит соискателю без образования и опыта работы возможность заработать 1000 долларов за два дня? Но при трудоустройстве работодатели умалчивают о том, что некоторых закладчиков засекают еще в первый рабочий день, а в среднем такая карьера продолжается пару месяцев. Даже первую зарплату получают единицы.

Разумеется, далеко не все закладчики знают об этом. Они старательно применяют доступные им средства безопасности. Однако стоит ли говорить о том, что их выдаст любой товарищ, который попадет под прицел правоохранительных органов?

Рассасывают снюс

Все реже вы можете встретить школьников, которые стреляют сигареты у прохожих. Никотин обрел новые, более модные и легкодоступные формы. И хотя тот считается легким психотропом, но именно никотин может стать первым шагом к поиску вещества с более сильным эффектом.

На смену привычным сигаретам пришли их электронные аналоги. В таких устройствах вместо табака используются картриджи со специальной жидкостью. Активируется гаджет за счет нажатия кнопки, которая запускает процесс выработки высокодисперсного аэрозоля. В процессе курения жидкость нагревается, а курящий человек вдыхает ее пары.

Производители заверяют, что такой дым абсолютно безопасен, а вкусовой состав не вызывает привыкания, однако в этом уже сейчас есть сомнения. Всю правду о «безопасной» альтернативе сигаретам мы узнаем еще не скоро. Тем временем встревоженные родители обращаются к Андрею Викторовичу с вопросами об этих устройствах.

Жидкости для электронных сигарет изготавливаются на заводах и подлежат сертификации в нашей стране. Однако и в Гродно, и в других городах Беларуси находятся народные умельцы, которые в легальные жидкости добавляют экстракт марихуаны или гашиша. Если человек выкурил косячок, это можно с легкостью определить по характерному запаху. А вот яркая аромажидкость перебьет этот признак наркотического опьянения, и родитель не узнает, что именно курит его чадо.

На смену кустарно изготовленному насваю пришел легальный снюс. Насвай – это зеленая масса в виде гранул или порошка с содержанием никотина, которую молодежь потребляет путем рассасывания для расслабления. В ее составе содержится большое количество примесей, в том числе извести. Она разъедает слизистую, благодаря чему микрокапилляры открываются, и большее количество никотина быстрее попадает в кровь. В нашей стране действует административная ответственность за хранение, сбыт и распространение насвая. Если раньше им торговали везде, и на экспертизу привозили партии весом сотни килограммов, то теперь оборот сократился до считанных случаев.

На замену насваю пришли мешочки для рассасывания – снюсы, которые находятся в свободной продаже. Количество никотина в снюсе в разы меньше, чем в насвае, да и примесей в нем гораздо меньше. Но употребление снюса провоцирует развитие рака полости рта, поджелудочной железы, пищевода и легких. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении подушечек со снюсом можно получить до 22 мг никотина.

Спаси и сохрани

Как уберечь своего ребенка от опасной зависимости? Андрей Викторович, исходя из своего опыта воспитания детей, настаивает на ежедневном общении с ребенком. Близкая связь помогает отследить даже минимальные изменения в поведении и настроении. Если ребенок начал замыкаться в себе, врать и необычно себя вести, стоит более пристально обратить внимание на его вещи и слова – «прокол» неизбежен.

Круг общения – важный фактор формирования зависимости. Если ребенок общается с теми, кто не прочь закинуться снюсом или, еще хуже, наркотиками, риски крайне высоки. Помните о том, что при желании вы – прекрасная компания своему чаду. После работы можно выбираться за город или ходить вместе в кино, кафе, заниматься полезными хобби дома.

Если ребенок уже не идет на контакт, стоит обратиться к психологу. Это поможет подростку поделиться с компетентным взрослым проблемами, которые его беспокоят, и в дальнейшем решить их. Не нужно бояться сказать себе, что вы упустили своего ребенка. Здоровье вашего чада гораздо важнее предубеждений и мнения окружающих.

Разовое потребление особо опасных психотропов может быть последним в жизни. В случае передозировки не бойтесь обращаться за медицинской помощью. Сотрудничество со следствием серьезно влияет на характер наказания за правонарушение и имеет меньшую цену, чем прерванная юная жизнь.

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