Почему прохождение теста на ВИЧ – это важно

Тест на ВИЧ рекомендуется проходить всем людям, хотя бы раз в год, проходить его нужно всем практикующих рискованное поведение от подростка до пенсионера.

Существуют определённые факторы риска:

у партнёров ВИЧ-инфицированных людей;

у тех, кто занимался незащищённым сексом более чем с одним партнёром;

у лиц, употребляющих инъекционные наркотики, которые пользуются общими иглами или вспомогательными материалами с другими наркопотребителями;

у мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами;

у секс-работников;

у людей, у которых выявили инфекции, передающиеся половым путем, по поводу которых они проходят лечением.

Люди, которые больше других уязвимы к ВИЧ, могут проходить тестирование и чаще с целью раннего выявления ВИЧ – инфекции.

Кроме того, совместно сдавать тест на ВИЧ стоит парам, которые готовятся вступить в брак, которые готовятся к зачатию или собираются перейти на небарьерные виды контрацепции.

В обязательном порядке проходят тестирование доноры крови, беременные женщины, причем дважды: при постановке в женской консультации и в сроке 28-30 недель. В случае положительного результата и установления диагноза ВИЧ - инфекции им назначают лечение, антиретровирусную терапию, профилактику в родах и после рождения ребёнку, чтобы защитить его от ВИЧ. Эффективнее будет пройти тест не один раз в течение беременности: история знает случаи, когда ВИЧ-инфицирование происходило уже после зачатия, т.е. в период беременности.

Еще одна важная задача: как вовлечь в тестирование мужчин, которые считают себя самыми сильными, которые ничего не боятся, которые не болеют и не поддаются хандре, но при этом не считают, что им нужно следить за своим здоровьем и боятся сдать тест на ВИЧ. А ведь у них, как и женщин, не меньше рисков для заражения.

Где можно пройти тест на ВИЧ? В нашем городе можно это сделать бесплатно, в т.ч. анонимно, сдать анализ крови на ВИЧ и получить консультацию врача до и после тестирования в поликлиниках и диспансерах, в больницах и женских консультациях.

А можно сделать тест на ВИЧ не в медицинском учреждении, сдавая кровь из вены для анализа, а дома и иметь результат уже через 15-20 минут. Что это? Это экспресс – тест по слюне. Приобрести набор для экспресс – тестирования с подробной инструкцией можно в аптеках РУП «Фармации».

И если Вам дороги ваши близкие, но вы не решаетесь обратиться в медицинское учреждение – сделайте экспресс - тест самостоятельно.

Ну а если …что-то пойдет не так, как бы хотелось, не знаете, как разрешить этот вопрос, звоните по телефону «горячей линии»: 71-60-48.

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