Почему проблема голода становится все более глобальной, а про Беларусь говорят как о доноре продовольственной безопасности?

Не только обеспечим себя продовольствием, но и заработаем. Беларусь по итогам года намерена экспортировать продуктов питания почти на 8 миллиардов долларов! ООН уже назвала 2022-й – годом беспрецедентного голода. С ним, так или иначе, столкнется треть населения планеты. В этой ситуации именно продовольственная безопасность становится основой суверенитета.

Сельское хозяйство нашей страны год от года демонстрирует уверенный рост объемов производства. И это главный ответ тем, кто долгое время иронически вопрошал – зачем развивать собственный аграрный сектор, если все можно купить за рубежом? Почему проблема голода становится все более глобальной, а про Беларусь все чаще говорят как о доноре продовольственной безопасности?! Ответы на эти вопросы – у экономического аналитика Георгия Грица.

ОНТ