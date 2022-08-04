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Почему проблема голода становится все более глобальной, а про Беларусь говорят как о доноре продовольственной безопасности?

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Почему проблема голода становится все более глобальной, а про Беларусь говорят как о доноре продовольственной безопасности?

Не только обеспечим себя продовольствием, но и заработаем. Беларусь по итогам года намерена экспортировать продуктов питания почти на 8 миллиардов долларов! ООН уже назвала 2022-й – годом беспрецедентного голода. С ним, так или иначе, столкнется треть населения планеты. В этой ситуации именно продовольственная безопасность становится основой суверенитета.  

Сельское хозяйство нашей страны год от года демонстрирует уверенный рост объемов производства. И это главный ответ тем, кто долгое время иронически вопрошал – зачем развивать собственный аграрный сектор, если все можно купить за рубежом? Почему проблема голода становится все более глобальной, а про Беларусь все чаще говорят как о доноре продовольственной безопасности?! Ответы на эти вопросы – у экономического аналитика Георгия Грица.

ОНТ

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