Почему пожарное ведро имеет форму конуса?

Причин несколько. Во-первых, конусом легче зачерпнуть воду из открытого водоема, удобнее разбивать замерзший песок или лед, вода в таком ведре меньше расплескивается (при пожаре важна каждая секунда!).

Во-вторых, конусообразные ведра абсолютно непрактичны в быту. Это значит, что такое ведро вряд ли украдут со щита пожарного инвентаря.