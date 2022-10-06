Почему пожарное ведро имеет форму конуса?
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Причин несколько. Во-первых, конусом легче зачерпнуть воду из открытого водоема, удобнее разбивать замерзший песок или лед, вода в таком ведре меньше расплескивается (при пожаре важна каждая секунда!).
Во-вторых, конусообразные ведра абсолютно непрактичны в быту. Это значит, что такое ведро вряд ли украдут со щита пожарного инвентаря.
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