Почему не стоит бояться армии? Рассказывают солдаты срочной военной службы

83-й отдельный инженерно-аэродромный ордена Красной звезды полк дислоцируется на окраине Бобруйска. В апреле 2020 года отпраздновал 80-летний юбилей со дня своего основания. Военные инженеры полка за всю историю его существования не раз доказывали свой профессионализм, чем заслужили славу и авторитет в Вооруженных силах. Многие призывники хотят проходить службу именно в этой воинской части.

Сегодня речь пойдет о «срочниках» из Бобруйска, которые в настоящее время проходят военную службу во 2-ом инженерно-аэродромном батальоне.

– Я очень рад, что призван именно в этот батальон, так как я сам бобруйчанин, мой отец служил еще в Советской Армии, был водителем, и я тоже водитель. Сейчас мне двадцать два года, и я не считаю, что в таком возрасте поздно проходить срочную военную службу. Каждый мужчина обязан выполнить свой законный конституционный долг. Решение принял сознательно, родные и близкие поддержали. Я всем доволен, здесь очень хороший коллектив, грамотные и заботливые командиры. После армии хочу создать семью. Всем тем, у кого возникают сомнения по поводу службы, советую – не бояться. Армия мужчину закаляет, делает его сильнее и крепче духом, дает возможность реализовать свой потенциал. Глядя на ребят, которые были призваны позже меня, я вижу, как они становятся взрослее и более ответственными, – рассказал рядовой Дмитрий Максимов.

На вопрос: «Как служится?», младший сержант Вадим Крупский ответил гордо: «Нравится!» – Форма красивая, кормят хорошо, отношение командиров уважительное. Если, что и не получается, то никто не повышает голос, а спокойно и доходчиво все объяснят и покажут. До призыва в Вооруженные Силы я слышал от некоторых парней, что в армии делать нечего, пустая трата времени. Но это говорили те люди, которые не служили, боялись армии. А зря, ведь здесь ничего страшного нет. Наоборот, становишься сильнее как физически, так и морально, проверяешь себя на прочность. Сразу проявляется – кто тебе друг, а кто так…. А сложно было лишь в первые дни. Совсем скоро, в конце ноября я буду увольняться в запас. Время службы пролетело незаметно. Командование батальона с первых дней службы заметило во мне потенциал, и результат не заставил себя ждать – я стал командиром отделения, получил сержантское звание. А это еще раз подтверждает то, что в армии можно развиваться как личность и как человек. Я хочу от всей души высказать слова благодарности своим командирам за обучение и правильное воспитание меня, как защитника Родины. Совсем скоро, в конце ноября я буду увольняться в запас. Время службы пролетело незаметно. Командование батальона с первых дней заметило во мне потенциал, и результат не заставил себя ждать – я стал командиром отделения, получил сержантское звание. А это еще раз подтверждает то, что в армии можно развиваться как личность, и как человек. Я хочу от всей души высказать слова благодарности своим командирам за обучение и правильное воспитание меня, как защитника Родины, – отметил «срочник».

Рядовой Георгий Кравченко после призыва на срочную военную службу также попал служить во 2-ой инженерно-аэродромный батальон 83 отдельного инженерно-аэродромного полка.

– Здесь все оказалось так, как я и представлял: грамотные и отзывчивые офицеры, во всем чувствуется дисциплина и порядок, каждый занимается своим делом. В случае необходимости все помогают друг другу, солдаты живут одной дружной семьей, без каких либо признаков «дедовщины», они обеспеченны всем необходимым, начиная носками и заканчивая теплым нательным бельем. Мы получаем трехразовое сбалансированное, разнообразное питание. Здесь дают свежеиспеченные булочки, конфеты, и еще многое другое. Приезжали мои родные, сказали, что я сильно изменился, возмужал, постройнел. Отец сказал, что очень горд за меня, что являюсь настоящим солдатом, готовый в любое время защитить свою Родину, своих родных и близких, – говорит военнослужащий.

83 отдельный инженерно-аэродромный ордена Красной звезды полк является одним из тех немногих частей, где хотели бы проходить службу многие военнослужащие. Причиной тому – здоровая доброжелательная атмосфера, грамотный и справедливый командир, полное отсутствие неуставных взаимоотношений, хорошие условия для солдатского быта. И это не преувеличение, а мнение тех, кто по долгу службы находится здесь. Сегодня личный состав полка насчитывает более 500 человек, включая служащих гражданских специальностей. Здесь проходят службу военнослужащие из всех областей Республики Беларусь.

Заместитель командира 2-го инженерно-аэродромного батальона войсковой части 20392 капитан Алексей Блудов