Почему коронавирус исчез в Японии? Пояснила биолог

В чем заключается феномен исчезновения коронавируса в Японии, объяснила в интервью «Ленте.ру» главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По словам эксперта, Японии помогли изолированность и отсутствие широкого разнообразия штаммов. Сработал эффект самоликвидации.

«В Японию попала одна дельта, в которой накопились мутации в белке nsp14, отвечающим за способность вируса исправлять мутации. Однако сам белок nsp14 "испортился", что привело к многочисленным ошибкам и впоследствии к исчезновению вируса», — пояснила специалист.

Биолог пояснила, что производные от «испорченного» «дельта»-штамма стали слабее и не смогли порождать новые, более крепкие мутации.