Почему ИП больше не вправе применять упрощенную систему налогообложения, рассказали в МНС

Нововведения в налогообложении для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих самостоятельную деятельность, действуют в Беларуси с 1 января 2023 года. Среди них -- отмена упрощенной системы налогообложения (УСН), изменение ставок единого налога и подоходного налога от осуществления предпринимательской деятельности, а также введение налога на профессиональный доход. Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам, объяснил, почему индивидуальные предприниматели больше не вправе применять УСН.

– С 2023 года полностью отменена упрощенная система налогообложения для ИП. Сделано это в целях выравнивания налоговой нагрузки между различными субъектами хозяйствования. Так, индивидуальный предприниматель с тремя наемными работниками и микроорганизация с таким же количеством работников – это однотипные субъекты хозяйствования, однако они несут абсолютно разные налоговые нагрузки. Уплатив 6 процентов по упрощенной системе налогообложения, остальными денежными средствами индивидуальный предприниматель мог распоряжаться по собственному усмотрению. Организация же, кроме уплаты налогов по УСН, оплачивает подоходный налог за работников, делает отчисления в ФСЗН. Таким образом, речь идет о совершенно разных суммах налога. Дисбаланс в уровне налоговой нагрузки приводил к вовлечению предпринимателей в «серые» схемы по выводу и обналичиванию денег для выплаты зарплат в конверте, – рассказал представитель МНС.

С 2023 года индивидуальные предприниматели могут использовать два режима налогообложения: единый налог с ИП и иных физических лиц или подоходный налог от осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, для самозанятых физических лиц введен налог на профессиональный доход.

СБ