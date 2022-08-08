Почему бы не прокатиться? Судебные эксперты помогли установить подозреваемого в угоне

В Бобруйском районе 54-летний местный житель оставил свой автомобиль «ВАЗ 2106» на ночь припаркованным возле жилого дома, а утром нашел его примерно в пятнадцати метрах от места парковки. С сообщением об угоне потерпевший обратился в Бобруйский РОВД, и на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

По словам владельца авто, ночью он не слышал никаких звуков с улицы и не имеет представления о том, кто мог прокатиться на его транспортном средстве.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что неизвестный открыл дверь автомобиля через незакрытую форточку. Подсвечивая спичками, злоумышленник завел двигатель, соединив провода замка зажигания. Однако управлять транспортным средством так и не смог из-за блокировки рулевой колонки.

Специалист Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз при осмотре транспортного средства изъял различные следы и объекты, один из которых дал положительный результат уже в течение ближайших часов. Так, при проверке по изъятого следа руки, который обнаружен специалистом ГКСЭ на двери автомобиля, установлено совпадение с отпечатком пальца ранее судимого 19-летнего бобруйчанина.

В тот же день сотрудники милиции задержали указанного молодого человека в соседней деревне. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил в отношении него уголовное дело. Парень признался, что в деревню приехал к родственнику, а увидев стоявшие возле дома «Жигули», просто решил прокатиться…

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области