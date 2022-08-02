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Почему Беларусь не будет экспортировать зерно. Лукашенко расставил акценты

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Почему Беларусь не будет экспортировать зерно. Лукашенко расставил акценты

Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с журналистами в Мядельском районе пояснил, почему страна не планирует экспортировать часть урожая зерна, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что важно за счет зерна получить продукт с высокой добавленной стоимостью. Например, современные корма, чем занимается БНБК. Либо, что также более прибыльно, использовать на нужды животноводства, получить молочную и мясную продукцию.

"Главное - добавленная везде стоимость", - сказал Президент.

Кроме того, это создание новых рабочих мест в переработке, зарплаты людей и социальная сфера.

"Пока я не вижу, чтобы мы могли продавать зерно", - сказал белорусский лидер.

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