Почему алкоголь и наркотики могут привести к ВИЧ-инфекции? Рассказывает врач – эпидемиолог

Почему люди начинают употреблять психоактивные вещества?

Если говорить о подростках, то это нередко бывает, когда употребление алкоголя или определенного наркотика преподносится как признак особой культуры, принадлежности к особенному обществу. Например, девушки могут думать, что с сигаретой они выглядят более взросло, раскрепощено, смело и поэтому - привлекательно. В подавляющем большинстве случаев подростки начинают употреблять психоактивные вещества (табак, алкоголь, наркотики) потому, что это делают в их окружении, но что движет взрослыми людьми понять тяжело.

Теперь важно понять «обратную сторону» действия алкоголя и наркотиков. Иногда люди начинают употреблять наркотики из-за собственной слабости. Например, человек не может справиться со своими проблемами, ему не удается изменить свою жизнь, и он пытается забыться в алкоголе или наркотике, убежать от себя и от реальности. Но бегство от реальности не помогает решению этой проблемы, а скорее рождает новые – зависимость, вред здоровью, крушение жизненных планов и большие потери. Или другой пример: наркотик позволяет человеку изменить свое сознание и пережить очень странные ощущения от «новой реальности». Но гораздо интересней создавать новую реальность в своей жизни, чем искать ее искусственно

Но случайностей не бывает. Употребление психоактивных веществ, помимо прямого вреда здоровью, имеет и другие последствия. Во-первых, находясь под их влиянием, человек уже не принадлежит себе в полной мере. Его сознание меняет алкоголь или наркотик, на его поведение также влияет алкоголь или наркотик, его поступки уже зависят от алкоголя или наркотика. Это уже не он - настоящий. Уже не он выбирает, как себя вести, выбирает алкоголь или наркотик. Во-вторых, ко всем психоактивным веществам вырабатывается зависимость. Человек будет вынужден терять свою свободу и подчиниться или стакану, или шприцу.

И наконец, риск передачи ВИЧ. Алкоголь и наркотики приводят к повышенным рискам заражения ВИЧ несколькими путями. С одной стороны, употребление инъекционных наркотиков повышает риск инфицирования ВИЧ напрямую. Вирус попадает в кровь вместе с кровью ВИЧ-положительного из загрязненного шприца. Этот путь признан самым опасным из всех путей заражения ВИЧ. С другой стороны, под влиянием психоактивных веществ человек не контролирует себя и чаще вступает в случайные половые связи. Ты не можешь думать - за тебя «думают» психоактивные вещества. Теперь тебе сложнее контролировать себя. При случайных половых контактах узнать ВИЧ-статус человека не представляется возможным. Как и наличие у него остальных заболеваний, передаваемых половым путем. В любом случае, если твой случайный половой партнёр будет ВИЧ-положительным, у тебя будет серьезный риск заразиться ВИЧ плюс к нему вирусными гепатитами В или С.

Подумай несколько раз, стоит ли терять контроль над своими действиями и какие это может иметь последствия для твоей жизни.

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Врач – эпидемиолог

УЗ «Бобруйский зональный центр

гигиены и эпидемиологии»

Л.Ф. Касперович