Почему аграрии не берут в поле ссобойки

Обед за 60 копеек, банька или душ после работы, бесплатная минеральная вода. Такие условия создаются для работников агропромышленного комплекса Могилевской области, информирует 1prof.by.
Будем с хлебом!»
Рабочий день комбайнера ОАО «Любиничи-Агро» (входит в агрохолдинг «Купаловское») Евгения Кирилина из деревни Окуневки Шкловского района начинается в 7:00. За специалистом заезжают на автобусе и отвозят в хозяйство, а после – обратно. Перед выходом в поле, тщательно осматривается техника. Уделяется внимание и погодным условиям. Поскольку накануне прошли дожди, было решено начать работу в поле, как оно немного просохнет, так как с влажным зерном могут возникнуть дополнительные хлопоты. К слову, на условия, созданные для работников со стороны нанимателя и профкома, никто не жаловался.
– В 11:00 – 12:00 нам прямо в поле привозят обеды, в 17:00 – ужин. Ежедневно выдается минеральная вода, балуют нас и выпечкой. После смены можно принять душ, – рассказывает Евгений Кирилин.
Он трудится в поле десять лет. Впервые попробовал себя за необычным «штурвалом» в 16 лет.
– Мой отец работает комбайнером в соседнем хозяйстве. Сразу я был его помощником, а в 2015 году самостоятельно вышел в поле, – продолжает комбайнер.
Начинал помощником комбайнера с отцом, а сейчас сам старший комбайнер в экипаже с Александром Макаревичем. Есть у агрария и достижения: в 2019 году занимал 3 место в районе среди молодежи с результатом 1300 тонн. Надеется преодолеть тысячный результат и в этом году. Благо, урожай позволяет. «Будем с хлебом!», – уверен Евгений Кирилин.
Трехразовое питание
Во время уборочной в хозяйстве трудится около 300 человек (около 30 – из сторонних организаций). Постоянные сотрудники (270 человек) – состоят в профсоюзе. Все работники в хозяйстве обеспечены спецодеждой. Вся техника исправна: в полях задействовано 9 комбайнов, 5 единиц на отвозке. Мелкие неполадки устраняются прямо на поле выездными ремонтными группами. Поскольку в хозяйстве развито и животноводство, то солома тоже не пропадает.
– С наращиванием темпа работы, мы переходим на трехразовое питание. Также у нас есть столовая, в которой питается 170 человек, – рассказывает директор ОАО «Любиничи-Агро» Михаил Крицкий. – Что касается урожайности, то по сравнению с прошлым годом озимый клин у нас увеличен в полтора раза. Озимый ячмень уже убрали, получили урожайность 45 центнеров с гектара. В следующем году будем стремиться к более высокому результату. И уже готовимся к посевной под новый урожай. Во второй декаде августа начнем сеять.
Банька после работы
В ОАО «Новогородищенское» Шкловского района, как и в «Любиничи-Агро», численность профсоюза составляет 100% от числа. Выплаты передовикам жатвы – от 2 базовых и выше, в зависимости от намолота.
Кроме двухразового питания (согласно колдоговору, это всего 60-70 копеек за обед) для работников созданы комфортные условия в перерывах на обед или после смены. А еще год назад аграриям не было, где помыться! Со сменой руководства в организации произошли изменения условий труда. Летом прошлого года директором хозяйства стал Анатолий Болобосов.
– Люди мылись в самодельных «душевых», им не было, где переодеться и выпить в обед чая, подогреть еду. Мы построили баню, где сотрудники могут не только помыться, но и попариться. На территории хозяйства заасфальтировали весь двор, сделали ремонт в диспетчерской и классе по охране труда, обустроили места для приема пищи, – рассказывает Анатолий Болобосов.
Кроме этого, построили две котельных: в осенне-зимний период отапливаются диспетчерская и гардеробная.
Самое пристальное внимание к ходу уборочной обращено со стороны профсоюзов.
– Прежде мы заботимся о людях, чтобы им было комфортно работать. В этом году технической инспекцией Могилевской области мониторинги по охране труда проведены в более 40 хозяйствах из 130. Проверяется не только обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, питанием, проведение инструктажей, но, и чтобы в поле работник выходил и возвращался здоровый. Перед посадкой в комбайн каждый должен проходить освидетельствование. В противном случае, ответственность несет не только работник, но и наниматель, – рассказал председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков.
Дарья ШЕВЦОВА