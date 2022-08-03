Почему аграрии не берут в поле ссобойки

Будем с хлебом!»

Рабочий день комбайнера ОАО «Любиничи-Агро» (входит в агрохолдинг «Купаловское») Евгения Кирилина из деревни Окуневки Шкловского района начинается в 7:00. За специалистом заезжают на автобусе и отвозят в хозяйство, а после – обратно. Перед выходом в поле, тщательно осматривается техника. Уделяется внимание и погодным условиям. Поскольку накануне прошли дожди, было решено начать работу в поле, как оно немного просохнет, так как с влажным зерном могут возникнуть дополнительные хлопоты. К слову, на условия, созданные для работников со стороны нанимателя и профкома, никто не жаловался.

– В 11:00 – 12:00 нам прямо в поле привозят обеды, в 17:00 – ужин. Ежедневно выдается минеральная вода, балуют нас и выпечкой. После смены можно принять душ, – рассказывает Евгений Кирилин.

Он трудится в поле десять лет. Впервые попробовал себя за необычным «штурвалом» в 16 лет.

– Мой отец работает комбайнером в соседнем хозяйстве. Сразу я был его помощником, а в 2015 году самостоятельно вышел в поле, – продолжает комбайнер.

Начинал помощником комбайнера с отцом, а сейчас сам старший комбайнер в экипаже с Александром Макаревичем. Есть у агрария и достижения: в 2019 году занимал 3 место в районе среди молодежи с результатом 1300 тонн. Надеется преодолеть тысячный результат и в этом году. Благо, урожай позволяет. «Будем с хлебом!», – уверен Евгений Кирилин.

Трехразовое питание

Во время уборочной в хозяйстве трудится около 300 человек (около 30 – из сторонних организаций). Постоянные сотрудники (270 человек) – состоят в профсоюзе. Все работники в хозяйстве обеспечены спецодеждой. Вся техника исправна: в полях задействовано 9 комбайнов, 5 единиц на отвозке. Мелкие неполадки устраняются прямо на поле выездными ремонтными группами. Поскольку в хозяйстве развито и животноводство, то солома тоже не пропадает.

– С наращиванием темпа работы, мы переходим на трехразовое питание. Также у нас есть столовая, в которой питается 170 человек, – рассказывает директор ОАО «Любиничи-Агро» Михаил Крицкий. – Что касается урожайности, то по сравнению с прошлым годом озимый клин у нас увеличен в полтора раза. Озимый ячмень уже убрали, получили урожайность 45 центнеров с гектара. В следующем году будем стремиться к более высокому результату. И уже готовимся к посевной под новый урожай. Во второй декаде августа начнем сеять.

Банька после работы

В ОАО «Новогородищенское» Шкловского района, как и в «Любиничи-Агро», численность профсоюза составляет 100% от числа. Выплаты передовикам жатвы – от 2 базовых и выше, в зависимости от намолота.

Кроме двухразового питания (согласно колдоговору, это всего 60-70 копеек за обед) для работников созданы комфортные условия в перерывах на обед или после смены. А еще год назад аграриям не было, где помыться! Со сменой руководства в организации произошли изменения условий труда. Летом прошлого года директором хозяйства стал Анатолий Болобосов.