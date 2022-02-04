«Поблажек не будет!» Александр Студнев поручил усилить работу с обращениями граждан

Какие вопросы в ушедшем году бобруйчане адресовали власти, какие меры необходимо принять, чтобы в дальнейшем усовершенствовать работу с обращениями граждан, – об этом сегодня шла речь на заседании горисполкома, которое провел его председатель Александр Студнев.

Как отметила основной докладчик по теме начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц горисполкома Наталья Окрут, отчетный период характеризуется незначительным снижением количества обращений. Всего в 2021 году в горисполком поступило 2491 обращение граждан, а также 118 – от юридических лиц.

Основная тематика обращений не нова, бобруйчан все так же волнуют вопросы ЖКХ, архитектуры, жилищного фонда, торговли, потребительского рынка. Рост количества обращений зафиксирован в сферах транспорта, торговли, архитектуры и строительства, образования и здравоохранения, по работе органов юстиции.

Из всех обращений обоснованными являются 50-60% в зависимости от тематики. Наиболее обоснованны нарекания, касающиеся сферы ЖКХ.

– В ушедшем году наблюдается некоторое снижение обращений по вопросам ЖКХ, но не значительное, и расслабляться нельзя, – подчеркнула Наталья Окрут.

Много заявок поступило в 2021-м в адрес КУП «ЖРЭУ Ленинского района», в частности – на работу ЖЭУ 1,2 и 4. Массово обращались граждане в первом полугодии и по устранению строительных недостатков в нововведенных домах, во втором полугодии ситуация выровнялась.

В 2021 году за некачественную работу с обращениями граждан привлечены к дисциплинарной ответственности 22 должностных лица и 160 специалистов предприятий ЖКХ. Также проходила в городе и прокурорская проверка: нарушители были выявлены и привлечены к ответственности.

– Обращения граждан – это индикатор тех проблем, которые сегодня остро волнуют бобруйчан, и мелочей в этой работе быть не может, – подчеркнул Александр Викторович. – Все мои поручения по этим вопросам должны направляться непосредственно главам администраций, которые будут нести строгую ответственность за их выполнение. Что касается сроков исполнения: если законодательством отведено на решение определенного вопроса месяц – отнимайте 10 дней, это тот контрольный срок, который будет теперь установлен.

Градоначальник поручил также проработать вопрос создания в структурных подразделениях ЖКХ отдельных служб, специалисты которых будут заниматься непосредственно обращениями граждан: в том числе выезжать по указанным адресам, следить за выполнением, работать со службой 115 – одним словом, решать вопрос «от» и «до».

– Отдельно хочу коснуться вопроса городского транспорта, – продолжил Александр Викторович. –В городе есть маршруты убыточные, а есть новые перспективные развивающиеся микрорайоны, как «Молодежный», например, или район улицы Наумова, где маршрутов не хватает. Проработайте запросы граждан: не должно быть такого, что на каком-то маршруте автобус ходит «в холостую», а где-то люди не могут с комфортом добраться до работы.

Особняком вынес Александр Студнев на заседании сферу торговли, в частности вопрос очистки от снега прилегающих к торговым объектам территорий. Глава города проводимой работой не доволен.

– Вы что, снегом торгуете? – обратился председатель горисполкома к присутствующим на заедании представителям сферы торговли. – Территория, которая прилегает к вашим торговым объектам: парковки, тротуары, подходы – ваша зона ответственности. Социальные стандарты никто не отменял! Только не надо формализма и отписок в стиле «на устранение проблемы дан 31 день». За это время мы еще 10 оттепелей, дождей и снегопадов переживем. Устранять проблему оперативно!

В свою очередь Александр Студнев отметил положительную работу учреждений образования в этом направлении.

– Вчера после работы решил проехать по городу и посмотреть, как обстоят дела с уборкой снега. Проезжая мимо наших учреждений образования был приятно удивлен – чистота идеальная.

Подытоживая обсуждение работы с обращениями граждан, Александр Викторович подчеркнул: что эта тема на его особом контроле

– Каждый, кто отвечает за обращения граждан, несет персональную ответственность. Поблажек не будет!