Победный матч на «Спартаке» завершился решающим голом
102 0
Фотографии: Александр Анташкевич
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
Читайте
также
также
-
Победный матч на «Спартаке» завершился решающим голом
-
Бобруйчанин Игорь Бокий стал четырехкратным победителем Паралимпиады в Токио
-
Конкур, катание на лошадях и метание сена: в деревне Сычково прошел «Конный фест-2021»
-
В Бобруйске состоялась городская августовская педагогическая конференция
-
Игорь Бокий завоевал третье золото Паралимпиады в Токио
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости