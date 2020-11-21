Победителями пятого сезона областного турнира по программированию CodingFest признаны разработки учащегося средней школы Бобруйска и студента БРУ. Фото

20 ноября состоялся финал областного командного турнира по программированию CodingFest. В нем приняли участие 15 команд, которые представляли Могилев, Бобруйск и Краснополье, а также студенты Белорусско-Российского университета и университета продовольствия, учащиеся социально-гуманитарного, строительного и технологического колледжей. Тематика проектов – компьютерные игры с дополненной реальностью, виртуальные музеи, социальные приложения и другие.

Для финального этапа членами жюри было отобрано 9 проектов. Победителями признаны два из них: учащегося средней школы №10 Бобруйска Андрея Зюлковского, который предложил платформу, упрощающую создание компьютерных программ, и студента БРУ Владислава Фурманова «Система автоматизированного контроля работы сварщиков и качества сварочных работ».

Конкурс CodingFest, который с прошлого года внесен в перечень стартап-мероприятий Министерства экономики, является площадкой для презентации разработок для начинающих программистов, а также возможностью встретиться со специалистами и получить рекомендации по создаваемому программному продукту от профессионалов. Партнерами и спонсорами пятого сезона турнира выступили IT компании Могилева: EPAM, Artezio, AheadWorks, Awem, iTechart и IT академия Шаг (Бобруйск). Инициатор проведения - ОАО "Могилевское агентство регионального развития".