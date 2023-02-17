Победителей областного конкурса «Я патриот своей страны» определили в Могилеве

Областной конкурс «Я патриот своей страны» среди десятиклассников, которые успешно справились с предварительными испытаниями, прошел в Могилевском областном центре творчества. Подробности корреспонденту sb.by рассказала заведующий отделом по взаимодействию с детскими и молодежными общественными организациями Могилевского областного центра творчества Елена Ковалева:

– Конкурс включал пять этапов: визитная карточка, творческий этап «Я могу!», интеллектуально-познавательная игра «Память поколений», эссе «О той весне» и конкурс видеороликов «Мая краiна». В креативной форме ребята рассказали о себе и своих достижениях в учебе и общественной деятельности, продемонстрировали способности в творческом и интеллектуальном состязаниях.

В областном этапе участвовало 59 школьников со всех районов Могилевщины. На основании эссе и видеороликов жюри выбрали 18 лучших и пригласили их в очный финал, по итогам которого определили восемь победителей. Они представят область в проекте «Поезд Памяти —2023», старт которому дадут в Бресте 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.

СБ