Победителей областного этапа конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь» чествовали в Могилеве

На церемония награждения приехали дети из разных уголков Могилевской области. Победителей выбрали в нескольких номинациях. Авторам лучших рисунков вручили денежные премии и дипломы. Конкурс детского рисунка «Нам мир завещано беречь» традиционно проводит республиканская ветеранская организация. Работы, получившие высшую оценку жюри, представят на заключительном республиканском этапе конкурса.

ТРК «Могилев»