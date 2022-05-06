Победителей областного этапа конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь» чествовали в Могилеве
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На церемония награждения приехали дети из разных уголков Могилевской области. Победителей выбрали в нескольких номинациях. Авторам лучших рисунков вручили денежные премии и дипломы. Конкурс детского рисунка «Нам мир завещано беречь» традиционно проводит республиканская ветеранская организация. Работы, получившие высшую оценку жюри, представят на заключительном республиканском этапе конкурса.
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