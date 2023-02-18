Победила дружба. Как закончился хоккейный матч с Наро-Фоминском
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Фотографии: Александр Анташкевич
Фото: Александр Анташкевич
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