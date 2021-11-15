Победа за два тура до финала. Футболисты «Белшины» на выезде одержали убедительную победу над ФК «Орша»

В минувшее воскресенье в матче тридцать первого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на выезде одержали убедительную победу со счетом 0:3 над футбольным клубом «Орша».

Первый тайм в этой встрече получился «сухим», но нельзя сказать, что скучным. Выйти вперед в счете могли как гости, так и хозяева. Стало быть, лучшую игру показали футболисты обороны и голкиперы команд Алексей Харитонович и Роман Кравченко. Но нам очень нужна была эта победа и три очка. Видать, об этом еще раз напомнил в раздевалке во время перерыва «красно-черным» тренерский штаб.

«Прорвало» бобруйчан во втором тайме, на 61-й минуте матча. Вначале свою скорость, а потом и мастерство продемонстрировал Рамазан Исаев – убежав от защитников «Орши», нападающий «Белшины» обвел вратаря и отправил мяч в сетку ворот хозяев поля. Спустя буквально пять минут, после розыгрыша штрафного (пробивал Юрий Воловик) удвоил преимущество Ислам Чесноков. А на 72-й минуте противостояния после подачи углового защитник «Орши» Глеб Гурбан головой срезал мяч в свои ворота. 0:3 – с такими цифрами на табло оршанского стадиона «Городской» и завершился этот матч.

– Как видите, концовка чемпионата довольно сложная, думаю, все будет решаться до последнего тура, – поделился впечатлениями по окончании матча вернувшийся в строй после больничного главный тренер Виталий Павлов. – Хочу сказать, за то время, что я отсутствовал, тренерским штабом во главе с Альбертом Рыбаком был проведен большой объем профессиональной работы, за что я благодарен. Да осталось два тура, которые будут не простыми. Тяжеловато было и сегодня, но я считаю, что второй тайм мы провели здорово, реализовали свои моменты. Молодцы ребята!

– Что не получилось в первой 45-минутке?

– Тяжелое поле, «Орша» – не сложный соперник, навязывал борьбу на каждом участке. Игра была до первого забитого гола. Особое внимание мы обращали на «стандарты». Было 3-4 угловых, штрафные удары – не доработали. В перерыве поговорили с ребятами, сделали коррективы и довели матч до победного результата. Надеюсь, что в следующей домашней игре ребята постараются и поставленная перед нами задача будет выполнена.

Информация! В воскресенье, 21 ноября, наши земляки сыграют свой заключительный матч на домашнем стадионе «Спартак» и предпоследний в этом чемпионате. В соперниках – ФК «Лида», начало встречи в 13.00. Приходи и поддержи команду родного города!