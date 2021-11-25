По зову сердца… Лариса Терещенко-­Голубева – поэтесса, женщина с необычной и сложной судьбой

Лора Вопреки – именно так часто подписывает свои стихи Лариса Терещенко-­Голубева – поэтесса, женщина с необычной и сложной судьбой. Уже по псевдониму понятно, какой жизненный путь пришлось пройти этой ранимой женщине с тонкой душевной организацией. По словам самой Ларисы, душа ее находится как бы между небом и землей, что дает ей крылья творить и созидать...

Родилась Лариса Сергеевна на Кличевщине в маленькой деревеньке Дуброва, которая ныне практически умерла. Детство проходило близ деревеньки Гонча – там жила сельская интеллигенция, которая во многом и сформировала ее как личность, как поэтессу – общение с такими людьми привнесло свой колорит. Родители Лоры – простые люди: мать работала бухгалтером, отец – в поле трактористом. По отцовской линии прослеживаются дворянские корни – род образованных людей, неординарных личнос­тей. Родственники по отцу вели старый уклад жизни: мать была очень верующим и набожным человеком, постоянно молилась. По линии матери прапрадед Ларисы работал редактором областной газеты, а прадед хорошо играл на скрипке, трудился сельским учителем, прабабка на ходу говорила четверостишиями – умела рифмовать. Наверное, от нее и достался будущей поэтессе талант к стихотворчеству.

В буквальном смысле Лариса выросла в лесу: родительский дом стоял посреди рощи, и маленькая девочка засыпала и просыпалась, глядя в окно, из которого был виден вековой дуб. Лора была впечатлительным ребенком, и природа вдохновляла ее на написание первых, таких робких, строчек. Так и формировалась ее душа: с одной стороны девчушка была окружена красотой природы, с другой – людьми советской эпохи. Девочка росла одиночкой – родители занимались своими делами, а потому природа стала единственным другом в жизни Ларисы. Ей она доверяла свои самые сокровенные тайны и мечты, ею дышала и чувствовала до молекул, и каждую пору года будущая поэтесса ощущала на тонком уровне – это и была ее жизнь. Она не любила играть с ровесниками, не любила соперничать и вы­игрывать – ей нравился сам процесс игры. Самая любимая пора года – лето, когда можно было лечь на покрывало и слушать плеск речки, шелест ветра, стрекотание кузнечиков, наблюдать за солнцем... С самого детства Лариса впитывала как губка окружающий ее мир – мир природы. И это, по ее мнению, счастье, которое она ни на что бы не променяла.

Училась девушка хорошо – шла на золотую медаль и была комсоргом в школе. Но это для нее не было целью, а дальнейшую жизнь Лора хотела связать со словом: стать или журналистом, или филологом. Но по настоянию матери поступила в медучилище и получила профессию фельдшера, что совершенно противоречило ее внутреннему миру.

Очень близок сердцу поэтессы образ Олеси из рассказа Александра Куприна. У нее, как и у главной героини, очень развита интуиция. А свое мироощущение Лариса отображает не только в поэзии, но и в картинах – в них светлое восприятие мира, присущее иконам.

– Природу так чувствую, что не выразить словами. Это на каком-то молекулярном уровне, очень духовном, – описывает свои ощущения поэтесса. – Я в жизни больше зритель, и роль свою играю тихо-тихо… в партере зрительного зала своего. Я редко выхожу на сцену жизни и только изредка приоткрываю занавес души…

И этот занавес Лариса Сергеевна приоткрывает в поэзии, картинах – простых, незамысловатых, но в этой простоте правда и настоящая, неподдельная, жизнь. Образы в ее картинах философские, пророческие. В них не только отображена ее женская судьба, материнская, но и отражается мир в целом. Простая жизнь с ее чувствами, несовершенствами и пороками показана и в ее стихах. Она уважала чувство любви в себе – об этом и писала, и всю свою нерастраченную любовь отдавала детям.

Неоднозначно сложилась и ее женская судьба: закончив обучение, вышла замуж за военного и вслед за мужем уехала в Германию, затем в Москву, где работала по профессии в поликлинике при Академии Жуковского, потом судьба забросила под Ригу, а далее в Краснодарский край.

С раннего детства пробовала себя Лариса в написании стихотворных строчек, но то, что можно назвать поэзией, стало рождаться только после 20 лет. До этого у впечатлительной девушки все копилось в звуках, ощущениях, а когда переполнилось – пошел выход в творчестве. В Краснодарском крае она начала посещать бардовский клуб песни и поэзии, где читала свои строки на сцене, там же были напечатаны и первые ее стихи.

Окна общежития, в котором жила Лариса, выходили прямо на взлетную полосу, где в первую чеченскую войну самолеты садились на дозаправку (в городе располагался бывший афганский авиационный полк). Общаясь в то время с военными и зная реальную обстановку дел на войне, Лора переносила их боль – и душевную, и физическую – через сердце, и тогда рождались стихи, полные горя и страданий, – «Горсть пепла», «Глаза войны». Поэтесса вспоминает: когда их читала, проживала душой, и солдаты, слушая первые строки, еще о чем-то говорили меж собой, затем затихали, а далее стояла полная тишина...

Отчаянно кричащие мольбой

Глаза мальчишек на телеэкране

Пронзили сердце пулею шальной,

Напоминая о слепом Афганистане.

Цветут сады – весна, кругом весна,

А их глаза сегодня – горстка пепла…

О, Родина заблудшая моя,

Зачем ты вопреки себе ослепла?

Сжигая судьбы, мачехой глухой

Гнала детей в жестокое безумие,

Дарила окровавленный покой,

Стреляя в спину без раздумья…

Долгие беседы с людьми, пережившими военное лихолетье, навсегда оставили неизгладимый отпечаток в душе поэтессы...

Бардовским составом они часто ездили на слеты, на море, ходили в горы, участ­вовали в республиканских слетах – в ту пору была насыщенная и интересная жизнь. Лариса с благодарностью вспоминает это золотое для нее время. Но о родной Беларуси она никогда не забывала – душа просилась домой, и судьба вновь привела ее на Родину, которой в тот период посвятила такие строки:

Матуля беларуская зямля

Пяшчотна ў калысцы калыхала,

Але дарослаю дзяўчынка стала –

Пабегла ў жыццё… Засумавала

Матуля беларуская зямля…

Матуля беларуская зямля

Зязюляю журботна кукавала

І з кожнаю вясной мацней чакала

Дзіця сваё, і сэрца турбавала

Матуля беларуская зямля.

Матуля беларуская зямля,

З маленства ты адна мяне кахала,

Мае слязінкі сонцам абцірала

І зноў праз столькі год дачкой прызнала,

Матуля беларуская зямля...

По признанию поэтессы, у нее монашеский склад характера, и ведет она аскетический образ жизни, растворяясь в заботе о детях (а их у нее двое – сын и дочь), погружаясь в тишину воспоминаний, пишет стихи и картины.

– Мир этот я принимаю, но мне в нем сложно, – рассказывает Лора об отношении к окружающей действительности. – Становится легче, когда погружаешься в себя и через творчество прикасаешься к миру, где правят вера, надежда, любовь…

Через поэзию познаю мир я этот,

Я, душу постигая, выйду в рай

И Землю я покину невзначай,

Ты дочь свою, Вселенная, встречай…

Ты светом Божьим озари дорогу,

По Млечному пути возможность дай

Плыть к дому теплому, родному…

И истому ты с тела бренного,

оставленного, дай,

Я не хочу забвения в высшем мире,

Частица остается ведь и здесь…

Земной мой дом, ты был мне тоже милым,

В душе хранить в веках тебя за честь.

Родные души, я дождусь вас, верьте,

Без вас мне будет грустно в мире том...

Каким бы ни был Божий райский дом,

Напоминает пусть и о былом…

В Лоре трудно отделить поэта от художника, многие ее картины написаны в иконописном стиле, но в то же время в них присутствует примитивизм, что делает их похожими на детские рисунки. Они о радости жизни, о ее хрупкости. Такое искусство принято называть наивным, но в нем материнская любовь, сохраняющая мир вопреки всем разрушительным силам реальности. Такие же у Ларисы и стихи. Вообще патриотические стихи, как правило, сухие, а у Лоры они не только о родной стране, но и о женской доле, судьбе. По­этому наполнены необыкновенным романтизмом искренности и затрагивают самые интимные струнки души.

Лариса всегда чувствовала себя рожденной не в то время, не в том веке, поэтому дома у нее много старинных вещей, которые обрели второе дыхание, ведь среди такой обстановки ей легче жить…

Я попала не в свой бег, человек, –

Сердцу дорог девятнадцатый век,

И платок, что повязан судьбой,

Заменить бы вуалью невской…

По дороге бегу я босой,

Окропляя следы росой…

Ох бы туфельки, бархатом шитые…

Ноют ноги о камни разбитые,

Но носить мне уборы скромные

Да вкушать яства скоромные…

Руки стали словно лопатки…

Как люблю я ажур-перчатки!

Кожу белую б, пальцы длинные,

Свет свечи у клавесина… Окна в сад…

И взгляд у камина – теплый-теплый,

Рядом – трость дворянина…

Ей, девочке, выросшей среди белорусских полей, лугов и лесов, были неведомы тогда ни картинные галереи, ни музеи, ни города с их богатой архитектурой.

– Моей картинной галереей была ­матушка-природа с ее богатыми сюжетами, пейзажами, натюрмортами, которые менялись с каждой порой года, каждым новым годом. Все это дополнялось общением с интересными, самобытными людьми. Музыка, которую я слушала и слышала с детства, это музыка дождя, ветра, пения птиц. Слушая тишину, я слышала голос Бога – тихий, тайный, который сотворил всю эту красоту. Его можно услышать только в безмолвии, растворяясь в звуках природы, в своих сердце и душе... Путь творческого человека – это отчасти самоотречение. Ты растворяешься в этом мироздании: у тебя есть крылья, и ты летишь, летишь, познавая и отражая через себя весь мир, – такую характеристику дает своему внутреннему миру Лора Вопреки.

Направь, Господь, меня в свое владение,

Хочу молиться вновь в родном краю,

Церквушки белой светлое видение

В душе я до сих пор еще храню.

Пошли, Господь, свое благословение,

Хочу гостить с Тобой в земном раю,

Церквушки белой… крестное знамение –

И снова колокольный звон ловлю...

По мнению поэтессы, людям не хватает человечности, а потому самое ценное и доброе, что есть на Земле, – любовь и души, которые смогли пронести ее через всю жизнь, сделали это чувство и для себя, и для других богаче, светлее…

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