По вопросам труда, занятости и социальной защиты бобруйчан выслушают лично 20 сентября

20 сентября с 10.00 до 12.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома по адресу: ул. Гоголя, 7 (2 этаж, кабинет № 24) личный прием граждан проведет заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Жанна Ивановна Дудкина (курируемые вопросы: трудовые отношения и заработная плата, охраны труда и государственная экспертиза). Предварительная запись на прием по телефону 8(0225)720470.