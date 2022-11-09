По водным дорожкам бобруйского «Лесного»
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С 9 по 11 ноября в водно-спортивном комплексе "Лесной" проходит открытое первенство Боборуйской СДЮШОР по плаванию. В соревнованиях принимают участие около ста мальчишек и девчонок 2009-2013 годов рождения из нашего города, Гомеля и Рогачева.
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