По водным дорожкам бобруйского «Лесного»

С 9 по 11 ноября в водно-спортивном комплексе "Лесной" проходит открытое первенство Боборуйской СДЮШОР по плаванию. В соревнованиях принимают участие около ста мальчишек и девчонок 2009-2013 годов рождения из нашего города, Гомеля и Рогачева.